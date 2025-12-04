El caudal máximo del Poyo en Torrent en la dana fue igual al de dos piscinas olímpicas por segundo Un estudio identifica los «cuellos de botella» de los barrancos que agravaron las inundaciones

El Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València (UV) ha publicado un estudio que detalla los picos de caudal de las cuencas de los ríos Turia y Magro y los barrancos afluentes a la Albufera el 29 de octubre de 2024 y los cuellos de botella o estrechamientos y su influencia en los desbordamientos. El trabajo identifica los caudales máximos antes y después de estos estrechamientos, que son la causa principal de los desbordamientos.

Así, el Poyo en Torrent registró 5.678 m3 por segundo; el máximo del Magro en Carlet fue de 4.198 m3/seg; y el Turia en Pedralba registró un pico de 2.596 m3/s.

«El caudal medio de la rambla del Poyo por Torrent equivale al agua que llenaría dos piscinas olímpicas cada segundo (50 por 25 metros con casi tres de profundidad); o el agua que podrían llevar 300 camiones cisterna llenos cada segundo», explicó este jueves Juan Soria, profesor del Departamento de Ecología (Facultad de Ciencias Biológicas) de la Universitat de València que ha liderado esta investigación publicada en la revista Water. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha premiado recientemente la contribución científica de Juan Soria a la reconstrucción tras la dana.

El estudio identifica los «cuellos de botella» en la red de drenaje hidrológico. Estos puntos críticos ocurren donde la sección aguas abajo de un canal es significativamente menor que la sección aguas arriba. En la rambla de Poyo, la confluencia con el barranco de la Horteta en Torrent arrojó una sección mojada transversal de 2.271 m². Sin embargo, la sección está restringida progresivamente aguas abajo, reduciéndose en una distancia de 10 km a 205 m² cerca de Massanassa. Este embotellamiento fue la causa de la inundación generalizada entre Torrent y Massanassa, que resultó en daños materiales y numerosas víctimas, detalla Rafael Muñoz, primer firmante del artículo.

Un ejemplo destacado también es el río Magro, donde se observó una reducción drástica de la sección transversal mojada: pasó de 1.679 m² en Carlet a tan solo 243 m² en Algemesí. Esta reducción explica el desbordamiento masivo, estimado en 3.590 m³/seg, que inundó Algemesí y sus áreas circundantes. La validez de este procedimiento empírico de medida fue rigurosamente probada mediante la ecuación de Manning, que se utiliza ampliamente en el cálculo hidrológico a partir de variables como la pendiente, el tipo de cauce y la sección del mismo.

Desde una perspectiva ecológica, el impacto en la Albufera fue grave, con un descenso del 82% en la conductividad del agua por debajo de los valores pre-DANA. Además, se ha depositado una sustancial capa de sedimento en el fondo de la laguna, un fenómeno que ya fue destacado por estudios preliminares sobre la sedimentación.

«El estudio subraya la necesidad urgente de utilizar estos datos obtenidos para actualizar las herramientas de planificación territorial, como el PATRICOVA, e implementar intervenciones estructurales para mejorar la capacidad de los cauces», destaca Noelia Campillo, también participante en esta investigación.

El evento de 2024 fue el más importante en la cuenca del Poyo en los últimos 80 años, el segundo en la del Turia y el tercero en la del Júcar, según los registros consultados. Los investigadores señalan que la probabilidad de una inundación similar es del 8,8% para la cuenca del Júcar y del 2,5% para las cuencas del Turia y Poyo, apunta Juan Víctor Molner, también firmante del artículo científico.

Los investigadores emplearon una metodología empírica post-evento para realizar la estimación de los caudales máximos en determinados puntos concretos de las cuencas debido a la naturaleza esporádica e impredecible de estos fenómenos y las limitaciones de los sistemas de recopilación de datos en tiempo real durante avenidas extremas como el Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar (SAIH).

El enfoque se basó en el análisis de la evidencia física dejada por el máximo nivel de la inundación, utilizando el cálculo de la sección transversal mojada en 25 puntos clave de muestreo. Utilizando la red oficial de datos de medición de caudales existente, se estimó la velocidad media del agua. Los resultados arrojaron estimaciones de caudales máximos en varios lugares, que superaron en gran medida la capacidad de transporte de los cauces, provocando importantes inundaciones y desbordamientos.