Termómetro situado en un aula del centro. A las diez de la mañana marcaba 12,8 grados. LP

Sin calefacción en un colegio afectado por la dana: «los niños están en clase con chaquetas y bufandas»

La caldera del Ceip Vil·la Romana de Catarroja todavía no está en funcionamiento y la temperatura cae hasta los doce grados en plena jornada

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:57

Comenta

La ola de frío polar que estos días azota a España, y por extensión a la Comunitat, está causando problemas añadidos a la comunidad educativa ... del colegio Vil·la Romana de Catarroja. Por si no tuvieran suficientes, pues se trata de una de las escuelas más afectadas por la dana. Y las consecuencias todavía colean.

