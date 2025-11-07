Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
Vicente Boluda, en una imagen de archivo. Txema Rodríguez

Boluda: «Pedimos al nuevo presidente de la Generalitat que siga apoyando a la Fundación Jaume I»

El presidente de la entidad asegura que «ni entramos ni salimos» en quién será el nuevo jefe del Consell

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:11

Comenta

El presidente de la Fundación Jaume I, Vicente Boluda, ha asegurado que se mantienen al margen de cualquier disquisición sobre quién será el nuevo presidente ... de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón. En este sentido, el también empresario ha indicado que «lo que nos preocupa es que el siguiente presidente siga apoyando a la Fundación y que la Fundación pueda seguir haciendo su trabajo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3

    Y por si faltaba alguien, Oltra
  4. 4

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  5. 5 Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes
  6. 6 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  7. 7 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  8. 8

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  9. 9 Desalojan la Conselleria de Emergencias por la filtración de gases tras la limpieza del alcantarillado
  10. 10 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 22 municipios de la provincia para esta semana (del 8 a 14 de noviembre)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Boluda: «Pedimos al nuevo presidente de la Generalitat que siga apoyando a la Fundación Jaume I»

Boluda: «Pedimos al nuevo presidente de la Generalitat que siga apoyando a la Fundación Jaume I»