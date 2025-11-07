Boluda: «Pedimos al nuevo presidente de la Generalitat que siga apoyando a la Fundación Jaume I»

El presidente de la Fundación Jaume I, Vicente Boluda, ha asegurado que se mantienen al margen de cualquier disquisición sobre quién será el nuevo presidente ... de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón. En este sentido, el también empresario ha indicado que «lo que nos preocupa es que el siguiente presidente siga apoyando a la Fundación y que la Fundación pueda seguir haciendo su trabajo».

Así, ha asegurado que «el resto son opiniones como ciudadano. Desde la Fundación no podemos opinar. Otra cosa es que el siguiente sucesor siga apoyándonos». En esta línea, ha añadido que «lo hará. Todos los presidentes que han habido la han apoyado hasta ahora. No nos cabe la menor duda».

También se ha referido al nombramiento de un nuevo jefe del Consell y ha indicado que «el presidente de la Generalitat que acuda a los premio será el que esté en ese momento. En estos momentos hay un presidente en funciones . No sé si el día 25 de noviembre (cuando se entregan los premios) seguirá en funciones. Es un tema político en el que nosotros como Fundación no es tema que a nosotros nos implique».

Respecto a si les preocupa que la inestabilidad afecte a las inversiones y la imagen exterior, Boluda ha remarcado: "Como fundación, lo único que nos preocupa es que el presidente de la Generalitat siga apoyando la fundación y la fundación siga haciendo su labor. No podemos opinar otra cosa que estar esperando que el siguiente presidente siga apoyando la fundación, que lo hará. Todos los presidentes que ha habido la han apoyado hasta ahora".

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Fundación Rei Jaume I, Javier Quesada, ha expresado que «el Rey es el presidente honorífico y el presidente de la Generalitat es el presidente institucional. En cambio, el presidente de la Fundación es Vicente Boluda. Nosotros somos de todos y quien venga será bien recibido». Ha añadido que «quisimos elevar a la Presidencia de la Generalitat que la Fundación, siendo privada, busca el interés de la inversión privada». Así, ha indicado que intentan suplir una de las deficiencias del sistema español que es la distancia que existe entre las empresas y la investigación. « Lo que buscamos es que la empresa entienda que es negocio, que es rentable invertir en I+D+I. Esto está cambiando, pero hay cierta inercia».