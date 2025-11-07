La Fundación Rei Jaume I advierte de que la inversión en investigación en España es la misma que en la UE en la década de los 80

Más inversión en investigación y desarrollo. Este es el objetivo de la campaña de promoción organizada por la Fundación Rei Jaume I con ocasión ... de la entrega de sus premios en un acto en la Lonja el próximo 25 de noviembre presidido por el Rey Felipe VI.

Así lo ha expresado el presidente ejecutivo de la fundación, Javier Quesada, que ha recordado que la inversión en España en investigación se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea al nivel de hace 40 años. En este sentido, ha indicado que en estos momentos en el país se invierte el 1,5 del PIB, la misma cifra de los 27 a mediados de los años 80 del siglo pasado (ahora es del 2,3%).

Por otro lado, Javier Quesada ha echado de menos más consultas de la Generalitat a los premios Jaume I que forman parte del alto consejo consultivo. En esta línea, ha puesto como ejemplo los planes de reconstrucción tras la dana. «Se les puede consultar más», ha expresado.

La campaña de promoción iniciada por la fundación consiste en unas máquinas de vídeojuegos de los años 80. En ellas se puede jugar al 'cazacoins' con los perfiles de los siete premiados este año que van en busca de monedas para su investigación.

Las máquinas se instalarán en las universidades valencianas en las proximidades de las cafeterías durante la semana y el fin de semana se trasladarán a la Ciudad de las Artes y las Ciencias buscando llegar al máximo número posible de personas.