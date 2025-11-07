Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Javier Quesada y Vicente Boluida, en la presentación de los premios. Irene Marsilla

La Fundación Rei Jaume I advierte de que la inversión en investigación en España es la misma que en la UE en la década de los 80

El presidente ejecutivo de la entidad pide que la Generalitat haga más consultas a los premiados

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:24

Comenta

Más inversión en investigación y desarrollo. Este es el objetivo de la campaña de promoción organizada por la Fundación Rei Jaume I con ocasión ... de la entrega de sus premios en un acto en la Lonja el próximo 25 de noviembre presidido por el Rey Felipe VI.

