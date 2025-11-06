Una investigación de la UV y La Fe permite explorar nuevas terapias contra el cáncer más mortal Se trata de un nuevo mecanismo metabólico implicado en la resistencia a tratamientos pulmonares que podrá mejorar la supervivencia

Una investigación valenciana ha logrado identificar un mecanismo en el metabolismo que va a permitir abrir nuevas vías para desarrollar nuevas terapias contra el cáncer más mortal en España, el de pulmón. El estudio lo han llevado a cabo la Universitat de València (UV) y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe). Concretamente este proyecto consigue explicar el motivo por el que algunos tumores de pulmón con mutaciones en el gen EGFR dejan de responder a las terapias dirigidas más utilizadas en la actualidad.

El estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista científica 'Cancer Letters' y revela una vulnerabilidad metabólica que abre nuevas vías terapéuticas para frenar la resistencia a los tratamientos y mejorar la supervivencia de los pacientes. Y es que el cáncer de pulmón provoca más de 22.000 muertes anuales en España, lo que equivale a una víctima cada veinte minutos. Su tratamiento continúa siendo un gran reto debido a la aparición de resistencias terapéuticas que reducen la eficacia de los fármacos y favorecen las recaídas.

La forma más frecuente en que aparece este cáncer es el carcinoma de pulmón no microcítico (CPNM), que representa cerca del 85% de los casos. En algunos de estos tumores se detectan mutaciones en el gen EGFR, un interruptor molecular que estimula el crecimiento descontrolado de las células cancerosas.

Pero esta investigación valenciana ha permitido desarrollar inhibidores de la tirosina quinasa (ITQ), que son fármacos dirigidos que bloquean la actividad anómala del gen EGFR, lo que supone un gran avance en el tratamiento. Un hallazgo que permite aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, con el tiempo, muchos tumores dejan de responder a los ITQ o desarrollan mecanismos de resistencia, lo que reduce la eficacia de estos tratamientos y complica el manejo clínico de la enfermedad.

El estudio, liderado por el Departamento de Fisiología de la UV y el IIS La Fe, demuestra que las células tumorales resistentes producen en exceso la enzima NNMT, responsable de alterar el metabolismo de la vitamina B3. Este cambio reduce los niveles de una molécula esencial para la supervivencia celular (el NAD⁺), y obliga a las células a depender de otra enzima, NAMPT, para seguir proliferando.

Según uno de los investigadores del proyecto, Agustín Lahoz, de La Fe, «cuando bloqueamos farmacológicamente NAMPT, las células resistentes a la terapia anti-EGFR dejan de crecer tanto en cultivos celulares como en modelos animales», asegura. «Esto nos permite identificar un nuevo talón de Aquiles que podría aprovecharse, mediante terapias combinadas, para evitar recaídas. No obstante, será necesario confirmar su eficacia en ensayos clínicos antes de su aplicación en la práctica médica», añade.

El equipo investigador ha descubierto también un biomarcador no invasivo (el metabolito 1-MNA), cuyos niveles elevados en sangre se asocian con peor pronóstico en pacientes tratados con otros tratamientos (como ITQ de EGFR). Es detectable a través de un análisis de sangre rutinario, por lo que este biomarcador podría servir para predecir la respuesta al tratamiento y monitorizar la aparición de resistencias en tiempo real, lo que facilitaría las decisiones clínicas más personalizadas.

«Este trabajo demuestra que la colaboración entre investigadores básicos y clínicos acelera la transformación de los hallazgos de laboratorio en nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas que prolonguen la vida de los pacientes y mejoren su calidad de vida», expresa Julián Carretero, investigador del Departamento de Fisiología de la UV. En el proyecto también han participado investigadores clínicos del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, el Hospital General de Valencia y el Hospital de la Ribera.