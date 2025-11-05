La batalla de Polonara contra la leucemia: quimioterapia en Valencia y fuera de peligro tras pasar diez días en coma El jugador de baloncesto italiano de 33 años, que pasó el verano en la ciudad recibiendo su tratamiento, sufrió un trombo en Bolonia posterior a su trasplante de médula ósea

Las batallas contra el cáncer son siempre complicadas, pero dejan historias emotivas y muy bonitas de superación, como la de Achille Polonara, jugador italiano de baloncesto que militó en Baskonia, entre otros equipos. «Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir, pero ahora puedo salir del hospital», cuenta el ala-pívot en el programa 'Le Iene' de su país natal. El jugador, que padece una leucemia mieloide, ha vuelto a sonreír tras pasar diez días en coma al poco tiempo de recibir el trasplante de médula ósea que necesitaba el pasado 25 de septiembre.

Tal y como cuenta El Correo, la operación fue bien. Había encontrado a una mujer estadounidense compatible al 90% y el diagnóstico tras salir del quirófano era positivo. Sin embargo, el jugador de 33 años sufrió un trombo que hizo peligrar su vida. «Ha sucedido una locura, Achille ha entrado en coma», le contó a finales de octubre la mujer del italiano, Erika Bufano, al programa televisivo 'Le Iene'. «Le ha dado un trombo y el cerebro ha sufrido una falta de oxígeno, las posibilidades de sobrevivir son muy bajas», advirtió la propia esposa.

Polonara, que había pasado el verano recibiendo tratamiento de quimioterapia en Valencia, como se ha podido comprobar con unas imágenes que ha publicado en su perfil de Instagram, atravesó diez días complicados en el Hospital Sant'Orsola de Bolonia hasta finalmente salir del coma. Los médicos aseguran que ya está fuera de peligro y en buena dirección para seguir con el proceso de recuperación.

El objetivo del jugador es el de volver a las pistas. Tras acabar contrato con la Virtus Bologna, el equipo le ofreció quedarse dentro del staff. Sin embargo, el ala-pívot prefirió aceptar la propuesta de su exequipo, el Dinamo de Sassari a fin de continuar como jugador profesional.

Por poner en contexto, el internacional italiano superó una neoplasia testicular en 2023. En esa ocasión se recuperó a los dos meses después y sin complicaciones. No obstante, la leucemia sabía que iba a ser más grave, pero Polonara traslada mensajes positivos, haciendo gala de su carácter guerrero y luchador que conquistó al público del Baskonia, para cumplir con su objetivo.