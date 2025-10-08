Los Premios Rei Jaume I se entregarán el 25 de noviembre en la Lonja La ceremonia será parte de un completo programa de actividades para contribuir a mostrar el apoyo a la ciencia

El rey Felipe VI su llegada a la ceremonia de los premios en una imagen de archivo.

La ceremonia de entrega de los Premios Rei Jaume I 2025 se celebrará el próximo 25 de noviembre en la Lonja de los Mercaderes de Valencia, según ha anunciado la Fundación Premios Rei Jaume I.

El acto de entrega de estos galardones es uno de los acontecimientos sociales más significativos de la Comunitat Valenciana y se celebra en la ciudad ante una amplia representación de la sociedad civil y política valenciana.

Esta ceremonia será parte de un extenso programa de actos en los que los premiados participarán para contribuir a relanzar estos galardones, únicos en España por, entre otras peculiaridades, sus jurados que están formados por más de una veintena de Premios Nobel.

Los premiados de la 37 edición son José Luis Mascareñas Cid, en la categoría de Investigación Básica; Jan Eeckhout, en Economía; Nuria López-Bigas, en Investigación Biomédica; Victoria Reyes García, en Protección del Medio Ambiente; María Jesús Vicent Docón, en Nuevas Tecnologías; Damià Tormo Carulla, en Revelación Empresarial y Silvia de Sanjosé Llongueras, en Investigación Clínica y Salud Pública.

La celebración de esta ceremonia de entrega de los Premios Rei Jaume I es un motivo más para visibilizar y reforzar el apoyo a la ciencia, la investigación y al emprendimiento en España.