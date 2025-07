Argüeso se une a Pradas y pide al CGPJ que aparte a la jueza de la dana

El exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que aparte a Nuria Ruiz Tobarra, jueza del juzgado de ... instrucción número 2 de Catarroja, de la investigación de la dana, tal como ya hizo en mayo la exconsellera de Interior Salomé Pradas. La queja lleva dos meses parada en el CGPJ. Argüeso argumenta que es víctima de «indefensión total» porque no sabe de qué se le acusa, además de explicar que el marido de la jueza, que es también magistrado en el juzgado de instrucción 4 de Valencia, interviene en la causa.

Argüeso hace referencia, a través de su letrado, al auto en el que la jueza pedía a las acusaciones que dijeran si existían indicios de responsabilidad penal por los homicidios y las lesiones imprudentes. «Ninguna de las acusaciones supo dar ni un solo motivo concreto de imputación de los investigados, con lo que la instructora está desoyendo el mandato de la Audiencia Provincial de Valencia, y mantiene su criterio de imputación a don Emilio Argüeso como una foto fija, aun cuando carece de motivaciones concretas (y si las tiene no nos las ha hecho llegar) de imputación, además de someternos a la lucha con casi setenta acusaciones, lo que nos genera indefensión total», indica la queja.

Además, explican que el marido de la jueza seguía los avatares de las declaraciones «mediante su teléfono móvil y su ordenador portátil (pues hubo quien nos dijo que no paraba de mirar las noticias que se estaban produciendo sobre el tema en ese instante) y que entraba a cada receso en la sala a hablar con la jueza titular». «Ahora bien, ello es algo frente a lo que esta parte no hizo nada, pues aunque nos extrañaba la desatención que esta persona mostraba hacia su propio juzgado estando tanto tiempo en un pasillo de acceso a la sala Tirant, no teníamos ni pruebas ni indicios de peso que nos llevasen a poder afirmar que dicho señor estaba participando, sin la debida habilitación o poder, en la referida causa del juzgado de instrucción 3 de Catarroja», explica la defensa de Argüeso, que dice que han tenido conocimiento de que el juez «sin contar con la preceptiva habilitación, ha estado actuando en el juzgado de su esposa, dirigiendo interrogatorios, ordenando a su esposa como hacer o no determinadas preguntas, o incluso determinando como se debía recoger determinadas respuestas en el acta».

«Entendemos que este Consejo debería investigar los hechos relatados, oyendo a tal fin a las dos letradas de administración de justicia que han prestado servicios a lo largo de esta causa en el Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Catarroja, así a los funcionarios, pues no sabemos si la injerencia ha sido mayor, y este magistrado no solo ha estado dirigiendo interrogatorios, y pudiera incluso haber redactado resoluciones judiciales», asegura la defensa.

Es por eso que solicitan que se suspenda en sus funciones a Nuria Ruiz y a su marido «disponiéndose entre tanto que continúe con la instrucción a que se contrae esta denuncia su sustituto legal». La queja de Pradas sigue sin respuesta dos meses después.