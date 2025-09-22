Alerta por anisakis en caballa: un estudio de la Universitat de València detecta el parásito en latas Una parte significativa del pez analizado contenía larvas que pueden afectar tanto a la salud humana como a la calidad sensorial del producto

Saber mejor lo que comemos para evitar daños en la salud humana. Los análisis sobre muy diferentes productos son prácticamente continuos y muy exhaustivos. En esta ocasión, el último que se ha tenido conocimiento se refiere a un alimento que viene del mar. Un estudio de la Universitat de València alerta sobre la presencia de parásitos en una variedad de caballa, el estornino

La investigación, publicada en la revista Parasitologia, analiza la presencia de parásitos en el estornino (Scomber colias), un tipo de caballa, vendido en supermercados españoles y evalúa el riesgo de contraer anisakiasis, una infección parasitaria emergente en Europa, producida por larvas del género Anisakis.

En España se comercializan dos especies de caballa, la caballa o caballa del Atlántico Noreste (Scomber scombrus) y el estornino (Scomber colias), y que a menudo se suelen confundir tanto por los consumidores como por los propios dispensadores de pescado. El equipo de investigación del Departamento de Farmacia, Tecnología Farmacéutica y Parasitología y del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública ha analizado 250 ejemplares de caballa estornino comprados en diferentes supermercados de la ciudad de Valencia y cercanías, para saber el riesgo de anisakiasis humana y si éste difiere en función de la especie de caballa.

Los resultados, extensibles al resto del Estado español, ponen de relieve que una parte significativa del pez analizado contenía larvas viables de parásitos que pueden afectar tanto a la salud humana como a la calidad sensorial del producto, y alertan de la necesidad de mejorar el control sanitario, la trazabilidad y la información al consumidor.

La prevalencia de Anisakis tipo I, principal responsable de la anisakiasis humana, una infección intestinal causada por el consumo de pescado crudo, poco cocinado o no convenientemente congelado, fue mayor en la muestra del Atlántico que en la del Mediterráneo. Por otro lado, también se encontraron larvas de Contracaecum y de Hysterothylacium que, aunque no suelen ser patógenos, deterioran el aspecto y la textura del pescado, y el gusano Rhadinorhynchus pristis, de gran tamaño y fácilmente visible que no es peligroso para la salud, pero sí para la calidad del producto.

El consumo de pescado posee numerosos beneficios nutricionales y un impacto positivo en la salud humana. En el caso de las dos especies de caballa son peces que tienen una buena fuente de ácidos grasos poliinsaturados y omega 3, que ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares, y un alto contenido en proteínas y bajo en carbohidratos. Tradicionalmente se consumen en el horno, fritos, a la plancha o en conserva, pero el consumo en crudo ha ido en aumento, así como el marinado con limón y vinagre, ahumado, ceviche, sushi y tártaro. El pescado crudo puede suponer un riesgo para la salud de los consumidores, ya que puede ser portador de varios patógenos biológicos, como virus, bacterias y parásitos, si no se aplican las medidas preventivas adecuadas.

La anisakidosis, considerada como una enfermedad emergente en muchos países, es una parasitosis causada por el consumo de pescado con larvas de anisákidos con un tratamiento térmico insuficiente o una congelación insuficiente, provocando molestias gastrointestinales o reacciones alérgicas. En España presenta la mayor incidencia de casos de anisakidosis en Europa y la segunda a nivel mundial, después de Japón. En España los casos de anisakidosis notificados es de 150 al año, pero está infradiagnosticada. Un modelo predictivo basado únicamente en el consumo de boquerón, un plato típico, estimó que el número de casos anuales en el España supera los 8.000.

La comparación de estos resultados con los publicados previamente por este grupo de investigación muestra que la caballa del Atlántico está aún mucho más parasitada que el estornino, y que, por tanto, es necesaria una correcta diferenciación entre estos dos tipos de pescado por el riesgo variable de anisakiasis humana. El riesgo de anisakiasis humana por el consumo de ambas especies disminuye si el pescado procede del Mediterráneo en lugar del Atlántico.

También mantienen que la información en las etiquetas es importada para prevenir el riesgo de anisakiasis en los consumidores. Es importante revisar la información en las etiquetas en el punto de venta para certificar la especie y su origen. En todo caso, para reducir el riesgo de anisakiasis, se recomienda a los consumidores que tomen las medidas preventivas recomendadas por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) para eliminar parásitos en los productos de pesca destinados al consumo humano, tales como: cocinar el pescado a una temperatura central de 60 grados o más durante al menos un minuto, o congelar el pescado a -20 grados durante no menos de 24 horas, preferiblemente tres días, o a -35 durante al menos 15 horas.

«Este trabajo es fruto de varios trabajos de investigación avanzados y de una tesis doctoral llevados a cabo y dirigidos por los firmantes del artículo», explica el investigador Màrius V. Fuentes. «El objetivo principal de la investigación es obtener información de interés para los consumidores, en lo referente a la carga parasitaria de anisákidos de pescado de consumo frecuente y de los factores bióticos y abióticos que pueden influir en el riesgo de parasitación humana, como la especie de pescado, su origen, su peso y la estación anual de captura. Por eso la importancia de consultar el etiquetado de la partida, que debe estar disponible en el puesto de venta. Es muy importante ser consciente de las medidas culinarias preventivas a utilizar para evitar todo riesgo», concluye Fuentes.