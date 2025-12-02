Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las playas de Benidorm llenas durante el verano. Juan Carlos Solres

Las tres ciudades españolas con mayor crecimiento de población están en la Comunitat

El censo anual refleja que España cuenta con medio millón más de personas respecto al año anterior

A. Talavera

Alzira

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:44

La población residente en España a 1 de enero de 2025 creció en todas las comunidades, excepto en Extremadura, respecto a un año antes. La Comunitat Valenciana cerró 2024 con un total de 5.425.182 habitantes lo que supone más de 123.000 residentes más que el año anterior.

Además, tres poblaciones valencianas lideran el crecimiento de habitantes durante 2024 en toda España. Se trata de tres localidades costeras y muy turísticas, Torrevieja, Gandia y Benidorm.

Torrevieja ha superado este año la barrera de los 100.000 habitantes y en tan sólo cuatro años ha incrementado su censo en 16.000 personas. Por su parte, la ciudad turísticas por excelencia, Benidorm, sigue atrayendo a millones de personas cada año y algunas de ellas deciden empadronarse. De esta forma, la localidad cuenta con 77.211 habitantes.

Gandia es otra de las ciudades que más crece en todo el país. La capital de la Safor cuenta a fecha 1 de enero de 2025 con casi 83.000 vecinos, unos tres mil más que el anterior año.

Por provincias, Valencia lidera el aumento poblacional de la Comunitat con 2.763.996 personas, 53.000 más, mientras que Alicante ya supera los dos millones de habitantes y Castellón tiene un total de 627.620.

Estos datos se extraen del Censo Anual de Población publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A nivel general, la población residente en España a 1 de enero de 2025 se situó en 49.128.297 habitantes, 508.602 personas más que en la misma fecha de 2024 (un 1 % más), un dato ya superado por la Estadística Continua de Población del INE que eleva esa cifra a 49.442.844 habitantes a 1 de octubre de 2025.

De los 49,1 millones de habitantes recogidos en el censo, 42,2 millones tenían nacionalidad española (el 85,9 %) y 6,9 millones extranjera (el 14,1 %), un 6,3 % más que el año anterior.

Los mayores aumentos de extranjeros durante 2024 se dieron entre los ciudadanos de Colombia (98.057 más), Venezuela (52.555) y Marruecos (48.306). Los extranjeros más numerosos fueron los marroquíes (968.999), los colombianos (676.534) y los rumanos (609.270).

