Concierto del 9 de Octubre por parte del CIM de Massanassa en 2024. LP

Tradición y colorido en las calles con la XX edición de las Fiestas del 9 de Octubre

MASSANASSA

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:26

El Ayuntamiento de Massanassa ha organizado la 30.ª edición de sus Fiestas del 9 de Octubre con un completo programa de actos para celebrar el Día de la Comunitat Valenciana. La programación, que arrancó el pasado viernes día 3, se alarga hasta el 9 de octubre con actividades pensadas para todas las edades.

El viernes arrancó el programa en la Sala Gabriel Cualladó con la inauguración de la exposición 'Arrels de Massanassa', organizada por el Grupo de Voluntarios de Fotografía de la Biblioteca Pública Municipal, y que cuenta con 60 fotografías antiguas del vecindario de la localidad aportadas por la gente del municipio. El sábado, se pudo disfrutar del tearo infantil por la mañana y de un concierto de 'cant d'estil valencià', interpretado por Noelia Llorens. La actuación estaba incluida dentro del programa 'Etnomusic' de la Diputación de Valencia. Ayer domingo, se celebró en la plaza Escoles Velles el 'Concierto del 9 de Octubre' del Centro Instructivo y Musical de Massanassa (CIMM).

La programación continúa mañana martes, desde las 19 horas en la Sociedad Cultural La Terreta, con la presentación de los poemarios 'Milaigües' y 'Celterra' de la autora local Mercé Estrela Tena.

El miércoles 8 de octubre, a las 21 horas partirá desde la plaza Escoles Velles y recorrerá diversas calles de la población, el Cant d'Albaes a personas destacadas del municipio, a cargo de La Xata de Godella. Se dedicarán a tres vecinas de Massanassa mayores de 100 años, a las Mujeres Progresistas, a las Amas de Casa Tyrius y a los jubilados y jubiladas.

Para el jueves, 9 de Octubre, la jornada comenzará con una 'depertà' a cargo de la Colla Despertades de Massanassa por las calles del municipio. Desde las 10.30 horas, la plaza Parc Camp de Túria acogerá el XI Encuentro de Cerámica, organizado por la Asociación Nacional de Profesionales de Cerámica (ANPEC), con talleres participativos.

Con todo, el Ayuntamiento de Massanassa invita a toda la población a juntarse, unirse, participar y disfrutar de las actividades programadas por la Concejalía de Cultura para celebrar el Día de la Comunitat Valenciana haciendo honor a la tradición y a la identidad valenciana.

