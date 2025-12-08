Torrent ofrece una jornada a los vecinos sobre ciberdelitos tras dispararse los casos El municipio registra un 24,2% más de esta delincuencia en los nuevos primeros meses del año

Público asistente a una charla anterior en Torrent para prevenir la ciberdelincuencia.

Paco Moreno Valencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:18

Los últimos datos difundidos por el Ministerio del Interior ofrecen un balance agridulce a los vecinos de Torrent. Por una parte se produce un claro desenso de la criminalidad convencional al registrarse una bajada del 8,1% de los delitos, pero otra hay un aumento exponencial en los ciberdelitos, con un 24,2% más de casos.

La tendencia en esta ciudad de l'Horta no es diferente al resto de grandes ciudades, aunque en el caso de Torrent los porcentajes son más abultados. En cifras totales, de enero a septiembre de 2024 se produjeron 2.437 delitos convencionales, frente a los 2.240 del mismo periodo de este año. En cambio los ciberdelitos han saltado desde las 592 a las 735 denuncias registradas por la Policía. La estadística indica que las estafas informáticas suponen el grueso de los delitos, que pasan de 517 a 637 ocurridos, es decir, un aumento del 23,2%. En cuanto a la criminalidad convencional, destacan los descensos de hurtos y robos de vehículos, además de robos con violencia. Sí que suben los robos con fuerza en domicilios o las tentativas de homicidios.

Para tratar de proteger más a la población y reducir los ciberdelitos, el Ayuntamiento ha organizado unas jornadas de formación a través de la concejalía de Participación Ciudadana el próximo miércoles día 10 a las 19 horas en la Sala Cívica del Antic Mercat. La sesión se celebra en colaboración con la Comisaría de la Policía Nacional de Torrent y se enmarca en las acciones municipales dirigidas a promover una navegación segura y prevenir estafas digitales.

La actividad tiene como objetivo ofrecer pautas claras para reconocer amenazas online, saber cómo actuar ante ellas y fomentar el uso responsable de las herramientas tecnológicas.

La charla estará impartida por miembros de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, así como agentes especializados en participación ciudadana y ciberdelincuencia. Los profesionales compartirán ejemplos reales y consejos prácticos para evitar convertirse en víctimas de fraudes digitales.

Riesgos para menores y jóvenes: ciberacoso, sexting y grooming

Uno de los bloques se centrará en los delitos que afectan especialmente a adolescentes y jóvenes, poniendo el foco en la importancia de la educación digital y la detección temprana de comportamientos de riesgo.

Se abordarán cuestiones como:

· Ciberacoso, cada vez más presente en entornos escolares y redes sociales.

· Sexting, con sus posibles consecuencias de extorsión o difusión no autorizada de imágenes.

· Grooming, una forma de manipulación por parte de adultos que buscan ganarse la confianza de menores con fines delictivos.

Los expertos ofrecerán claves para reconocer señales de alerta y explicarán los canales disponibles para denunciar este tipo de situaciones.

Estafas dirigidas a adultos y personas mayores: del phishing al fraude del hijo en apuros

La sesión también dedicará un espacio a los fraudes que afectan principalmente a personas adultas y especialmente a colectivos vulnerables, como personas mayores.

Entre los métodos más habituales que se analizarán se encuentran:

· Phishing: correos que suplantan a entidades bancarias u organismos.

· Smishing: mensajes SMS que imitan comunicaciones oficiales o servicios de mensajería.

· Fraude del hijo en apuros, una de las estafas más extendidas en WhatsApp.

· Cartas nigerianas u ofertas falsas de herencias.

· Estafas afectivas o lover boy, basadas en la manipulación emocional.

Además de aprender a identificarlas, los asistentes conocerán los pasos que deben seguir si creen haber sido víctimas de un engaño digital.

La ciberdelincuencia se dispara en España durante la última década

La evolución de la criminalidad en España refleja un cambio profundo en los patrones delictivos: mientras la delincuencia convencional desciende ligeramente, los ciberdelitos se disparan, convirtiéndose en el fenómeno que más crece en todo el país.