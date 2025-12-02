La Diputación abre tres pasos sobre el Mijares en Yátova

P. M. VALENCIA Martes, 2 de diciembre 2025, 08:14 Comenta Compartir

La Diputación de Valencia ha concluido las obras de emergencia para la reconstrucción de tres estructuras sobre el río Mijares afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 en la carretera CV-429, en el término municipal de Yátova. Los trabajos, dirigidos por ICOSA Ingeniería Civil, S.A., y ejecutados por BECSA, S.A., han permitido restablecer la funcionalidad de la vía en un corredor especialmente dañado por la avenida del río Mijares.

El presidente de la institución provincial, Vicent Mompó, ha destacado que, con esta actuación, «se culmina la reconstrucción de los 29 puentes que colapsaron como consecuencia de la dana de octubre de 2024», un proceso que ha calificado como «muy complejo» porque «el volumen de actuaciones que había que llevar a cabo con urgencia hacía que existieran dificultades para encontrar maquinaria y acceder a materiales imprescindibles para poder recuperar las comunicaciones con total garantía de seguridad».

«En total han sido 83,5 millones de inversión total sobre la red de carreteras, de los cuales 42 se han destinado a la reconstrucción de puentes», ha dicho, y ha señalado que, con todo ello, «hemos conseguido no solo recuperar la comunicación entre los municipios sino reforzar la resiliencia de la red provincial, porque en la reconstrucción de nuevas infraestructuras se ha priorizado mejorar el drenaje y favorecer el paso de agua en caso de que se produzcan nuevas avenidas en el futuro».

El alcalde de Yátova, Miguel Tórtola, se ha mostrado «muy satisfecho por la culminación de estos trabajos» y ha agradecido «la paciencia de los vecinos, porque los daños sobre esta vía no solo dificultaban mucho la comunicación con otras poblaciones, sino que también ha afectado a la cosecha de la oliva» y ha recordado también «la importancia de esta carretera en caso de que se produzca un incendio forestal en la zona, porque sería esencial para la circulación de vehículos de emergencia».

Las obras se han desarrollado en el marco de dos contratos de obras de emergencia habilitados en noviembre de 2024, tras los efectos catastróficos derivados de la dana. Uno de ellos, ampara los trabajos de reconstrucción integral de la estructura que se emplaza en el punto kilométrico (PK) 16+642 de la carretera CV-429, con un presupuesto de adjudicación de 2.439.497,08 €, el otro, sendas estructuras en emplazadas en los PK 16+176 y PK 19+387 respectivamente con un presupuesto conjunto de 1.462.535,48 €.

Desde el Área de Carreteras han señalado que «estas actuaciones han sido imprescindibles para restablecer la movilidad con plenas garantías y reforzar la resiliencia de una infraestructura muy vulnerable ante episodios meteorológicos extremos, actuando con la máxima rapidez y rigor técnico».

La antigua obra de paso que salva el rio Mijares en el PK 16+642 de la carretera CV-429, completamente colapsada tras el temporal, ha sido sustituida por una nueva estructura con cimentación profunda mediante pilotaje y una configuración de vanos y tablero adaptados a los requisitos actuales de seguridad e hidráulica.

La estructura colapsada preexistente estaba formada por 5 vanos de 8 m, mediante marcos de hormigón armado ejecutados «in situ», no resistiendo a la avenida del rio Mijares por resultar insuficiente su capacidad hidráulica y estructural, por lo quedo totalmente inutilizada. El puente reconstruido consiste en la implantación de 4 vanos, tres de ellos de 16 metros y 1 de 14 metros conformado a base de pilastras que sustentan vigas pretensadas y un tablero de hormigón armado, incrementando la longitud total respecto a la estructura preexistente aproximadamente 20 m, ya que la avenida incrementó en este punto el ancho del cauce del río. Además, se ha conseguido ampliar el ancho total del tablero a un total de 9,25 m, permitiendo albergar dos carriles de 3,00 m, sendos arcenes de 1,00 m y emplazar los nuevos sistemas de contención de vehículos que ocupan cada uno una banda de 0,625 m.

Como obras complementarias y necesarias para garantizar la estabilidad y durabilidad de la estructura, se han ejecutado protecciones en estribos laterales y pilas intermedias con escollerados recebada con hormigón.

Estructura de PK 16+176

En esta estructura se ha reforzado la cimentación de los estribos existentes mediante el recalce del muro cargadero y el escollerado recebado de hormigón de los muros de acompañamiento de ambos márgenes. Se ha sustituido el tablero mediante vigas de hormigón pretensado ampliando la plataforma con un total de 8,25 m, que abarcan dos carriles de 3,00 m, arcenes de 0,50 m y los nuevos sistemas de contención con ancho de 0.625 m.

Estructura de PK19+387

El puente dañado conformado por dos arcos abovedados de sillares de 7,50 m de luz y 6,90 m de ancho se vio gravemente afectado por la avenida que arrastró los sistemas de contención y lavó los materiales del estribo oeste, dejando al descubierto la bóveda de ese lado y descalzando las cimentaciones de los muros de carga.

La estructura reconstruida consiste en el refuerzo de los arcos bóveda mediante hormigón armado y la sustitución total del tablero de la estructura que descansa sobre pilotes en el estribo afectado, con un ancho total de tablero de 9,25 m que comprende el ancho suficiente para los dos carriles de 3,00 m, arcenes de 1,00 m y los nuevos sistemas de contención de vehículos con una ocupación de 0.625 m. Así mismo, se ha reconstruido el terraplén en el trasdós del estribo de la estructura vaciado por la avenida de agua, protegiéndolo con escollera recebada con hormigón para garantizar su estabilidad y, por tanto, la durabilidad de este.