El alcalde de Cheste declara como investigado por un presunto delito de prevaricación

El alcalde de Cheste, José Morell, declaró este lunes ante el juez de la Plaza Número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del ... Tribunal de Instancia de Requena por un presunto delito de prevaricación administrativa.

El edil socialista se encuentra investigado por un supuesto fraccionamiento de contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Cheste a diversas empresas y el pago de los mismos por la vía del reconocimiento extrajudicial de crédito.

La investigación judicial deriva de unas diligencias de investigación preprocesal del Ministerio Fiscal por, al parecer, llevarse a cabo continuos fraccionamiento de contratos por valor inferior a 18.000 euros para poder recurrir a la adjudicación directa al proveedor por medio de un contrato menor. Cuando se llevaron a cabo este tipo de prácticas el departamento de Intervención municipal advirtió de que se debía utilizar el procedimiento legal.

Otro de los casos por los que se investiga la actuación de Morell al frente del Consistorio, que también ostenta las delegaciones de Urbanismo, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, es por supuestamente atender el pago de los servicios de los que requiere con carácter ordinario mediante el reconocimiento extrajudicial de créditos. De este modo, el Ayuntamiento puede evitar la licitación del correspondiente contrato por el procedimiento abierto, sirviéndose así de decidir de modo directo a la empresa que haya de prestar el servicio.

Además de prestar declaración ante el juez de Requena el alcalde de Cheste, también lo han hecho esta misma causa, aunque en este caso como testigos, a la concejal de Hacienda, María Ángeles Llorente, y al interventor del Ayuntamiento.

Esta investigación judicial se encuentra en una fase inicial, por lo que el juez habrá de practicar más diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos.

Cabe recordar que la división de un contrato en partes sólo está permitida si está justificada técnica o económicamente y se aplica en función del valor total del conjunto, en ningún caso para eludir el procedimiento legal y los requisitos de publicidad. Por otra parte, el reconocimiento extrajudicial de crédito sirve para que las administraciones puedan pagar gastos sin consignación presupuestaria.