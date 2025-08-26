Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Morell, alcalde de Cheste. LP

El alcalde de Cheste declara como investigado por un presunto delito de prevaricación

El juzgado investiga el fraccionamiento de contratos adjudicados por el Ayuntamiento

A. Talavera

Alzira

Martes, 26 de agosto 2025, 00:37

El alcalde de Cheste, José Morell, declaró este lunes ante el juez de la Plaza Número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del ... Tribunal de Instancia de Requena por un presunto delito de prevaricación administrativa.

