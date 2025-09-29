Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

AYTO. ONDA

Onda activa un dispositivo de 500 efectivos para garantizar la seguridad durante la Fira 2025

Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Autonómica reforzarán la vigilancia con planes específicos para encierros y actos multitudinarios

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:25

El Ayuntamiento de Onda ha puesto en marcha un operativo especial de seguridad para la celebración de la Fira d'Onda 2025, que contará con alrededor de 500 efectivos entre Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica, Protección Civil y servicios sanitarios.

Durante la Junta Local de Seguridad, presidida por la alcaldesa Carmina Ballester y con la participación de la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, así como representantes de todos los cuerpos policiales, se acordó reforzar la cooperación y redoblar esfuerzos para que las fiestas transcurran en un ambiente seguro.

El plan ha sido diseñado de forma coordinada por las concejalías de Seguridad Ciudadana, encabezada por Paco Pastor, y Fiestas, encabezada por Sergio Puig, con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de la semana grande de Onda.

Patrullas reforzadas

A lo largo de la semana festiva, más de 30 agentes patrullarán diariamente tanto el centro como la periferia. La Policía Local pondrá a disposición la totalidad de sus efectivos y contará con un mínimo de tres patrullas en cada turno. Los días de encierro y en los eventos de gran concentración de personas se sumarán más unidades para prolongar el servicio y dar respuesta inmediata a cualquier incidencia.

Los turnos de noche de fin de semana se reforzarán con patrullas de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía y con unidades de intervención de la Guardia Civil. Además, la Unidad de Dron se desplegará en los actos más multitudinarios, como los encierros y la cena de peñas, con el fin de controlar aforos y garantizar una vigilancia más eficaz. Los controles de tráfico, en colaboración con la Guardia Civil, se intensificarán en los accesos principales a la ciudad.

Ballester ha señalado que «la Fira es el mayor acontecimiento del año y hemos preparado todos los medios necesarios para que se desarrolle con seguridad y tranquilidad».

Refuerzo en encierros y festejos taurinos

El dispositivo contempla un plan específico para los encierros, con agentes distribuidos en más de diez puntos estratégicos del recorrido. Además, se instalarán seis servicios médicos y tres puestos de socorro para atender emergencias, así como un hospital de campaña en la calle Cervantes y un quirófano ubicado en el Ayuntamiento.

En palabras del Intendente Jefe de la Policía Local, Miguel Ángel Izquierdo, «el objetivo es que los encierros y los festejos taurinos se desarrollen en las mejores condiciones de seguridad, tanto para corredores como para espectadores».

Horario de casales y medidas adicionales

En cuanto a los casales, los horarios de apertura se mantienen respecto a ediciones anteriores: viernes, sábados y el primer domingo hasta las 4.00 horas de la madrugada, mientras que el resto de días cerrarán a las 2.00. El dispositivo también incluye la instalación de urinarios portátiles en distintos puntos de la ciudad, y la Policía Local velará por el cumplimiento de la normativa, sancionando a quienes hagan un uso indebido.

