Marta Barrachina enaltix la nova etapa de Nealis en la qual cada pas donat «engrandix també el camí de la província de Castelló»
La presidenta Marta Barrachina assistix a la presentació de la nova identitat corporativa. «Nealis no és només un nom nou. És un moviment. Una constel·lació de més de 40 empreses que brillen juntes, amb la província de Castelló com a centre i el món com a horitzó», ha expressat
EXTRA
Viernes, 3 de octubre 2025, 10:13
Marta Barrachina enaltix la nova etapa de Nealis, en la qual cada pas donat, «engrandix també el camí de la província de Castelló».
La presidenta de la Diputació ha assistit a l'acte de presentació de la nova identitat corporativa de Grup Gimeno. L'empresa castellonenca amb una sòlida trajectòria de creixement i diversificació en el sector serveis durant més de 150 anys, dona pas a una nova era i canvia de nom la seua identitat corporativa sota el paraigua de Nealis, una nova marca del hòlding, que al mateix temps reorganitza les seues activitats en quatre grans eixos per a escalar i impulsar els seus negocis a nivell global.
«Hui som ací per a parla d'un gran futur, el futur a vegades dona vertigen, però el vertigen és el primer senyal que estem a punt d'elevar-nos. I això és exactament el que fa hui Nealis», ha expressat la dirigent provincial qui ha incidit en què, «Nealis no és només un nom nou. És un moviment. Una constel·lació de més de 40 empreses que brillen juntes, amb la província de Castelló com a centre i el món com a horitzó».
La presidenta de la Diputació ha posat en valor que «el que marca la diferència no és en quins sectors esteu,sinó com esteu: amb coratge, amb sostenibilitat i amb les persones en el centre» i augura un gran futur a la nova etapa del grup empresarial. «El futur no és una línia recta: és un horitzó en moviment. I estic segur que Nealis sabrà caminar-ho amb la mateixa energia inesgotable que mou l'aigua, el vent i els somnis que encara estan per vindre», ha afegit Marta Barrachina.