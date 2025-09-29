El fuego de «Els Déus del Foc» cierra las fiestas de Benicàssim en honor a Santo Tomás de Villanueva

EXTRA Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:34 Compartir

Diez días ininterrumpidos de fiestas en honor a Santo Tomás de Villanueva han llenado Benicàssim, de tradición y hermandad. Casi un centenar de actividades programadas para todos los públicos que tal como ha explicado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, «Diez días de profundas raíces y hermandad han contado con una gran participación, tanto de residentes como de visitantes que se han acercado a Benicàssim para disfrutar de nuestras tradiciones».

La agenda de festiva del último domingo, comenzó con la formación de la Policía Local de Benicàssim con motivo de la festividad de su patrón, San Miguel. Después de la que se hizo la misa en honor a los mayores de la localidad y posterior comida. Para finalizar, el Correfoc de Els Déus del Foc cerró la agenda festiva este mismo domingo 28 de septiembre.

La concejal de Fiestas, Elena Llobell, ha aprovechado para agradecer «agradecer la implicación de la Comisión de Fiestas, funcionarios, brigada municipal, Policía Local y, especialmente, las reinas, así como la de los festeros y festeras que engrandecieron con su presencia y alegría las fiestas de Benicàssim».