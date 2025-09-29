Castellón celebra el Día de los Juegos con más de 100 actividades gratuitas en la Plaza Mayor

EXTRA Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:32 Compartir

La Plaza Mayor de Castellón volverá a llenarse de diversión el próximo sábado 4 de octubre con motivo de la segunda edición del Día de Juegos. La iniciativa, impulsada por la concejalía de Comercio y Consumo, ofrecerá más de 100 juegos a disposición del público, incluyendo partidas de rol en directo, demostraciones, torneos, sorteos y la presencia de expositores especializados y creadores de juegos.

La jornada se desarrollará de forma ininterrumpida entre las 10:00 y las 19:30 horas, con entrada gratuita para todo el público. El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha explicado que «con esta iniciativa queremos invitar a toda la ciudadanía a participar en un día pensado para disfrutar en familia, descubrir nuevos juegos y fomentar la convivencia a través del ocio accesible».

Además, el edil ha señalado que «el papel dinamizador que tiene el evento en el corazón de la ciudad. La celebración del Día de Juegos contribuye a dar mayor visibilidad a nuestros comercios, a dinamizar el centro de Castellón y a crear un ambiente atractivo y acogedor que invita a la ciudadanía a disfrutar de la oferta comercial y cultural».

Una jornada para todos los públicos

Durante todo el día, los asistentes podrán participar en actividades diseñadas para distintos perfiles y edades. La programación contempla más de 100 juegos diferentes, desde los más tradicionales hasta las últimas novedades del sector. Entre las actividades más llamativas se incluyen juegos de mesa gigantes, torneos, sorteos y múltiples sorpresas preparadas por las entidades participantes.

Los visitantes también tendrán la oportunidad de conocer de cerca a editoriales y creadores de juegos, así como de interactuar con los comercios especializados en la materia. Entre ellos se encuentran Artes Hobbies, Júpiter Juegos, El Corte Inglés, Bestioles i Animalots, La Orden del Dragón, Rincón de Duendes, Abacus y Todojuguete.

Estos establecimientos estarán presentes durante la jornada para mostrar sus productos, organizar actividades y acompañar a los participantes. Además, los asistentes podrán compartir partidas con los jugadores de la Asociación Ávalon Castellón.

El evento cuenta también con la colaboración de Caja Rural de Teruel, que se suma al esfuerzo conjunto de instituciones, asociaciones y comercios para consolidar el Día de Juegos como una cita destacada en el calendario de ocio de la ciudad.