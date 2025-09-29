Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros quince municipios las cancelan completamente
AYTO. BURRIANA

Burriana acoge el III Memorial Rafa Bernardos de pesca submarina que reunirá a 13 equipos nacionales con un marcado carácter solidario

El concejal de Deportes, Fran Capdevila, destaca la vertiente social de la competición en beneficio del comedor social

EXTRA

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:28

El próximo domingo 5 de octubre, la costa de Burriana será el epicentro del III Memorial Rafa Bernardos, un campeonato nacional de pesca submarina por equipos organizado por el Club de Actividades Subacuáticas Atlantis Burriana. La competición, de formato Open, congregará a un total de 13 equipos procedentes de diversas comunidades autónomas, incluyendo Alicante, Murcia y Asturias.

La prueba se desarrollará a lo largo de cinco horas y media en aguas de los términos municipales de Burriana, Nules y Moncófar. Los participantes deberán adherirse a unas estrictas normas de sostenibilidad, superiores a las establecidas legalmente, que incluyen un peso mínimo de 500 gramos por pieza y un límite de cuatro capturas por especie.

El evento tendrá como punto de partida y llegada el Club Náutico de Burriana, que colabora activamente cediendo sus instalaciones. Tras la jornada de pesca, las embarcaciones regresarán a puerto a las dos de la tarde para proceder al pesaje de las capturas. Fiel a su tradición, la totalidad del pescado obtenido será donado al comedor social de la capital de la Plana Baixa, cumpliendo así con el destacado carácter benéfico del Memorial.

Tras el pesaje, las actividades concluirán con una comida de hermandad y la entrega de trofeos —diseñados por el artista fallero local Vicente Martínez— en el restaurante del Club Náutico, donde además se sortearán regalos entre los participantes

El concejal de Deportes, Fran Capdevila, ha querido realzar este compromiso social de la cita deportiva. «El Memorial Rafa Bernardos es más que un campeonato; es una excelente iniciativa que combina la pasión por el deporte con la solidaridad, ayudando directamente al Comedor Social de Burriana con la donación íntegra de las capturas», ha señalado Capdevila. El edil también ha destacado «el compromiso medioambiental de la organización por establecer unas reglas de competición que superan los mínimos legales en materia de sostenibilidad, demostrando su responsabilidad con el medio marino«.

Finalmente, Capdevila ha deseado éxito a todos los deportistas de «los 13 equipos que nos visitan y agradecerles que elijan Burriana para esta competición».

.

El III Memorial Rafa Bernardos cuenta con la colaboración del Ajuntament de Burriana, a través de la Concejalía de Deportes, la Federación Valenciana de Actividades Subacuáticas y el Club Náutico, además del apoyo de numerosos patrocinadores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  2. 2 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  3. 3 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  4. 4 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  5. 5 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  6. 6 Valencia mantiene la suspensión de clases para este martes en las pedanías inundables y el Marítimo y se suman ya seis municipios
  7. 7 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  8. 8 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  9. 9 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  10. 10 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Burriana acoge el III Memorial Rafa Bernardos de pesca submarina que reunirá a 13 equipos nacionales con un marcado carácter solidario

Burriana acoge el III Memorial Rafa Bernardos de pesca submarina que reunirá a 13 equipos nacionales con un marcado carácter solidario