Burriana acoge el III Memorial Rafa Bernardos de pesca submarina que reunirá a 13 equipos nacionales con un marcado carácter solidario

El próximo domingo 5 de octubre, la costa de Burriana será el epicentro del III Memorial Rafa Bernardos, un campeonato nacional de pesca submarina por equipos organizado por el Club de Actividades Subacuáticas Atlantis Burriana. La competición, de formato Open, congregará a un total de 13 equipos procedentes de diversas comunidades autónomas, incluyendo Alicante, Murcia y Asturias.

La prueba se desarrollará a lo largo de cinco horas y media en aguas de los términos municipales de Burriana, Nules y Moncófar. Los participantes deberán adherirse a unas estrictas normas de sostenibilidad, superiores a las establecidas legalmente, que incluyen un peso mínimo de 500 gramos por pieza y un límite de cuatro capturas por especie.

El evento tendrá como punto de partida y llegada el Club Náutico de Burriana, que colabora activamente cediendo sus instalaciones. Tras la jornada de pesca, las embarcaciones regresarán a puerto a las dos de la tarde para proceder al pesaje de las capturas. Fiel a su tradición, la totalidad del pescado obtenido será donado al comedor social de la capital de la Plana Baixa, cumpliendo así con el destacado carácter benéfico del Memorial.

Tras el pesaje, las actividades concluirán con una comida de hermandad y la entrega de trofeos —diseñados por el artista fallero local Vicente Martínez— en el restaurante del Club Náutico, donde además se sortearán regalos entre los participantes

El concejal de Deportes, Fran Capdevila, ha querido realzar este compromiso social de la cita deportiva. «El Memorial Rafa Bernardos es más que un campeonato; es una excelente iniciativa que combina la pasión por el deporte con la solidaridad, ayudando directamente al Comedor Social de Burriana con la donación íntegra de las capturas», ha señalado Capdevila. El edil también ha destacado «el compromiso medioambiental de la organización por establecer unas reglas de competición que superan los mínimos legales en materia de sostenibilidad, demostrando su responsabilidad con el medio marino«.

Finalmente, Capdevila ha deseado éxito a todos los deportistas de «los 13 equipos que nos visitan y agradecerles que elijan Burriana para esta competición».

El III Memorial Rafa Bernardos cuenta con la colaboración del Ajuntament de Burriana, a través de la Concejalía de Deportes, la Federación Valenciana de Actividades Subacuáticas y el Club Náutico, además del apoyo de numerosos patrocinadores.