CSIF denuncia «el abandono de la Policía Local y los continuos incumplimientos del Ayuntamiento de l'Eliana» El sindicato asegura que se pone en riesgo la seguridad de los vecinos y de los propios policías locales

R. V. L'Eliana Martes, 18 de noviembre 2025, 10:57

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia a través de un comunicado que en el Ayuntamiento de L'Eliana «se está viviendo una situación inaceptable, ya que desde 2019 se han presentado numerosas solicitudes para mejorar el servicio de la policía local, incrementar el número de agentes y promover una mayor profesionalización de la plantilla y sigue sin llevarse a cabo».

Una de las principales reclamaciones que apuntan en un comunicado «es la constitución del Consejo de Policía, un órgano obligatorio en municipios con más de 15 policías, pero el Ayuntamiento y la jefatura de la Policía Local llevan casi tres años ignorando las solicitudes y negándose a constituirlo. Según CSIF, esta negativa impide negociar medidas básicas, como acordar que haya al menos cuatro policías por turno, ya que existen turnos de trabajo con solo dos o tres policías».

El sindicato advierte que la falta de personal «ya ha generado situaciones peligrosas, como dejar sin presencia policial actos como las procesiones de Semana Santa para atender un robo, o que tres agentes resultaran lesionados al enfrentarse a dos personas violentas y tuvieran que causar baja laboral, dejando todavía menos efectivos para proteger a la ciudadanía».

Además, también denuncia «la precariedad en la plantilla policial, compuesta por 34 policías, de los cuales 5 son de la unidad administrativa, y solo 24 cuentan con plaza fija. El resto son temporales, especialmente interinos, que carecen de la formación básica y no pueden prestar servicios de seguridad ciudadana, al no portar arma de fuego, lo que genera más situaciones de riesgo».

Desde el sindicato recuerdan que se ha exigido en varios escritos, «que la plantilla se ajuste a la ley, convocando procesos selectivos para nombrar oficiales interinos de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Sin embargo, se desconoce como la jefatura designa los puestos».

CSIF también reprocha al Ayuntamiento de L´Eliana «que no cumpla con los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación, o que aplique las normas solo cuando les conviene. Como ejemplo, señala el reglamento de la carrera profesional, el propio reglamento de la Mesa General de Negociación, el de teletrabajo, e incluso solicitudes que permanecen sin respuesta desde 2019, como la petición de reconocimiento de los coeficientes reductores para la policía local».

Asimismo, se ha solicitado la adopción de medidas para facilitar la conciliación familiar y laboral, y denuncian «la recepción de comunicaciones laborales en tiempo de descanso, incumpliendo el derecho a la desconexión digital».

Por todo ello, CSIF manifiesta su «profunda frustración ante un esfuerzo constante que en la mayoría de los casos se topa con la ausencia de soluciones o medidas que exige la ley, sustituyéndose por un silencio estridente y atronador por parte del Ayuntamiento».