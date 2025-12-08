Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de los efectos intervenidos por la Policia Nacional. PN Alicante

La Policía Nacional desmantela un punto de droga en Alicante e interviene más de 700 gramos de cocaína

La operación policial dio como resultado la detención de una persona por su participación en un delito de tráfico de drogas

Europa Press

Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:42

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un varón de 40 años de edad como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. El detenido, se dedicaba a la venta de cocaína desde su domicilio. Tras un registro le fueron intervenidos 753 gramos de cocaina que fueron hallados en el interior de una bombona de butano, utilizada como 'caleta' para ocultar la sustancia.

La investigación tuvo inicio a raíz de diversas quejas vecinales que se centraban sobre un varón que estaría dedicándose al tráfico de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, utilizando la vivienda familiar para la guarda y venta de dichas sustancias.

Una vez identificada esta persona, los agentes comprobaron que dicho varón era miembro de un clan familiar conocido por sus actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas y la extorsión.

Con el fin de dar veracidad a las informaciones vertidas sobre el investigado, los agentes realizaron una serie de vigilancias y seguimientos en torno a su vivienda, pudiendo comprobar como diferentes personas acudían al inmueble y tras tocar el timbre abandonaban el mismo a los pocos minutos portando sustancias estupefacientes.

En base a los indicios recabados y tras confirmar la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes, los agentes establecieron un dispositivo policial con el que se llevó a cabo la detención del principal investigado.

Seguidamente se efectuó el registro de la vivienda donde se intervinieron 753 gramos de cocaína que fueron hallados en el interior de una bombona de butano modificada que era utilizada para ocultar sustancias estupefacientes.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales ha sido puesto a disposición de los juzgados de guardia de Alicante, decretándose su ingreso en prisión.

