Urgente Un jefe de Bomberos admite la retirada del Poyo el día de la dana pero culpa a Emergencias de la falta de instrucciones
Punto de la costa en el que se ha interceptado la patera. Salvamento Marítimo

Interceptan una patera llena de menores subsaharianos frente a la costa de Calpe

Salvamento Marítimo rescató a 17 personas, tres de ellos heridos que fueron atendidos por Cruz Roja

EP

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:25

Una patera con 17 personas migrantes de origen subsahariano ha sido rescatada este martes 9 de septiembre a unas 20 millas al este del Cabo de la Nao, al norte de la provincia de Alicante, a la altura de la costa de Calpe. Se trata de 15 hombres y dos mujeres, de los que ocho son menores de edad. La más pequeña es una niña de cinco años, según han informado fuentes de Salvamento Marítimo y Cruz Roja.

El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de Asistencia Humanitaria a Inmigrantes en la Costa (ERIE AHIC) de Cruz Roja ha prestado asistencia a estas personas rescatadas por la Salvamar Fénix, que posteriormente las ha trasladado al puerto de Alicante. La embarcación precaria en la que viajaban la ha localizado un velero.

Todas estas personas se encuentran en buen estado de salud y solo tres han necesitado asistencia sanitaria por heridas de diversa consideración. El resto se encuentra en «buen estado de salud».

