Enfrentamientos en la playa de perros de Pinedo

valencia. Todavía no ha empezado la temporada alta de la playa, pero la polémica ya está servida. Vecinos y hosteleros de Pinedo denuncian que son decenas de perros los que cada día invaden la parte de arena y paseo de la playa sin que el Ayuntamiento de Valencia haya acotado la zona destinada a las mascotas. La situación está llegando al extremo de que vecinos y paseantes se tienen que enfrentar a diario con los dueños de los perros para recordarles que está prohibido llevar los animales sueltos por la arena.

«El pasado fin de semana, unas personas que estaban tomando el sol en su toalla tuvieron que llamar la atención al propietario de una mascota y al final llamaron a la policía para que les dejara claro que la zona de perros todavía no estaba acotada», explica un vecino de Pinedo.

Desde la asociación de vecinos de Pinedo, la presidenta, Pilar Copoví, reconoce que «esto los fines de semana es una batalla campal porque vienen personas con sus mascotas desde muchos pueblos y se creen que pueden soltar los perros. Se están produciendo conflictos porque hay dueños de animales que no respetan las normas». Añade que los vecinos «ya no sabemos si pedir que trasladen la zona de perros a otro punto, más hacia las playa del sur, o exigir que pongan casetas de información para que la gente sepa lo que se puede hacer o no, pero no podemos continuar así».

Los hosteleros exigen que «se traslade la zona de perros a la playa donde estaba la antigua fábrica Plexi, que tiene menos afluencia. Queremos recuperar la bandera azul. Pensamos que si se hiciera el traslado sería posible recuperarla. Ahora, en cambio, los perros orinan en la arena y hay excrementos en la arena y en el paseo. Esto no se puede aguantar», indican.