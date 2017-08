«La hipótesis principal es que deambuló por el bosque»

valencia. Qué hizo Lucía Cristo durante tres días en un bosque cercano a Les Monts de Corsier en el cantón suizo de Vaud, después de sufrir un accidente de tráfico, sigue siendo un misterio. La alicantina desaparecida el sábado 26 de agosto cuando volvía de fiesta con sus amigos fue encontrada el pasado martes «aturdida, desorientada y herida a causa del accidente» cerca del lugar donde su vehículo había volcado, aseguró Ángela Gutiérrez, prima de la joven.

«La hipótesis principal es que ha estado deambulando tres días por el bosque, y no hay indicios de que haya pasado otra cosa», afirma Gutiérrez. Pese a ser esta la versión oficial hasta el momento, la policía suiza no está proporcionando más información a la familia de la española. «La policía no nos ha dicho nada, si están haciendo una investigación paralela no nos lo han comunicado», explica la prima de Lucía Cristo. Asimismo, Ángela Gutiérrez manifiesta que la policía helvética está siguiendo su propio protocolo y está siendo «muy hermética». También, asegura que hasta que no hayan recabado todos los datos necesarios no van a comunicar más detalles a la familia sobre la investigación. «Esperamos que en los próximos días nos den más información», comunica la prima de la joven.

La familia de Lucía Cristo no sabe si después de los hecho ocurridos la alicantina volverá a España o continuará trabajando como «au pair» en Suiza.