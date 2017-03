Casi 20.000 interinos de la Generalitat cobrarán la carrera profesional

El Tribunal Supremo (TS) ratificó ayer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la que reconoce el derecho de alrededor de 20.000 interinos con más de cinco años de antigüedad a percibir el complemento retributivo correspondiente a la carrera profesional. Este es el número de interinos que, según los sindicatos, verán como sus derechos son equiparados al de el resto de funcionarios.

La decisión supone un varapalo judicial al Consell, que había recurrido la sentencia del TSJCV de 2015 que declaraba nulo parte de un decreto aprobado por el anterior gobierno popular. La Asociación de Interinos (IGEVA UGT), la agrupación recurrente, alegaba que el decreto vulneraba tanto la Constitución como normativa autonómica (Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de la Generalitat de Ordenación y Gestión Pública) y establecía un «trato discriminatorio».

La sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo manifiesta no comprender la pretensión de la Generalitat, que subrayaba que había un quebrantamiento del estatuto del Empleo Público, algo que no ha quedado acreditado. Del mismo modo, rechaza el otro argumento que sostenía la administración, que consideraba que no se había seguido la jurisprudencia previa. El tercer razonamiento del Consell, en referencia a la constitucionalidad de la sentencia, tampoco ha prosperado, ya que según el TS «no existen razones para dudar de la constitucionalidad de las normas legales que regulan la función estatal y la valenciana». Por ello, se ratifica la suspensión de los artículos 1, 3, 5, 7 y 18 del decreto.

Aunque la norma que ha sido anulada parcialmente es de noviembre de 2014, la batalla de los interinos por equiparar sus derechos al del resto de funcionarios viene de lejos. En 2010, al contrario que ayer, no se dio la razón a este colectivo y se estableció una diferencia entre los dos colectivos de trabajadores públicos. Durante esos años hasta el Consejo Jurídico Consultivo (CJC) rechazaba los argumentos expuestos por los interinos. No fue hasta que se agotaron todas las vías y se pronunció la justicia europea cuando se cambió la tendencia y se respaldó a los interinos.

Valoración «muy positiva»

Desde UGT se hace una valoración «muy positiva» de la sentencia y se agradece su aplicación inmediata. Aseguran que están satisfechos de que una reivindicación que se ha estado luchando durante tantos años haya llegado por fin a buen puerto. Para el sindicato la decisión judicial «reconoce la vulneración de derechos fundamentales» y apuntan que con el recurso de la Generalitat tan sólo se querían dilatar los plazos. Esto se debe a que reconocer estos derechos supone un desembolso muy significativo para las arcas públicas, aunque desde el Palau aún no han podido realizar una estimación más concreta.

Pese a que la sentencia hace referencia a que son los interinos de más de cinco años de antigüedad los que percibirán el complemento retributivo correspondiente a la carrera profesional, la medida va a afectar a empleados públicos con una trayectoria mucho más dilatada en la administración. Desde UGT recalcan que la mayoría de los afectados serán interinos con 15 años de experiencia, lo que supone un desembolso aún mayor para la administración.

La sentencia también ha motivado a otras asociaciones como el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) a volver a exigir a la Conselleria de Sanidad y a la consellera Carmen Montón la «inmediata apertura» de negociaciones para incorporar a los interinos a la carrera profesional.