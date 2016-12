Compromís desmiente al PSPV y niega que este grupo haya solicitado volver al gobierno de Gata

El grupo Compromís, uno de los dos socios del actual ejecutivo de Gata de Gorgos, desmintió ayer las afirmaciones del PSPV quien les acusó de no querer acordar su vuelta al equipo de gobierno local.

Según el portavoz de la coalición nacionalista, Josep Costa, hasta la fecha, los socialistas no les han presentado ninguna propuesta formal, «por lo que no podemos responder a nada». Costa explicó que el único contacto que ha habido entre el gobierno y sus exsocios fue una conversación informal «en la calle» entre la portavoz socialista, María Elena Rodríguez y el de JuGa, Jaume Monfort. En esta pequeña charla, «se abrió la puerta a un posible inicio de acuerdo, pero no ha habido nada más». Posteriormente, Monfort informó a sus compañeros de gobierno «pero la propuesta no se ha materializado», indicó.

Ante esto, los nacionalistas, consideran este encuentro «casual». Entienden que los socialistas no les han puesto sobre la mesa ningún tipo de propuesta por lo que no la consideran como tal. Costa confirmó que su partido «tiene las puertas abiertas para entablar una negociación» que permita reincorporarse al PSPV. Según expresó, «hoy mismo podrían hacerlo, siempre y cuando acaten los acuerdos a los que se llegó al inicio de la legislatura».

Desde Compromís entienden que los socialistas no están en situación de demandar su vuelta y mucho menos de exigir cambios del acuerdo inicial. También comparten la opinión manifestada por sus compañeros de JuGa, quienes tildaron esta pretendida vuelta de los miembros del PSPV como una «propuesta basada estrictamente en el reparto de sillones». El portavoz nacionalista dejó entrever que la intención de los socialistas es mejorar las retribuciones de sus cargos. Pero recordó la firme postura de su partido, «actualmente está liberada la alcaldesa Magda Mengual y el portavoz de JuGa está a media jornada, es algo que no queremos cambiar». Costa aseguró que su partido está en el gobierno local «para trabajar por los vecinos del municipio, no tenemos otra intención».

En cuanto al plazo de 15 días que los socialistas han dejado de margen para que Compromís y JuGa respondan a su oferta, el portavoz de los nacionalistas de Gata no entiende dicho ultimátum. Según Costa, si los socialistas presentan una propuesta diferente, esta deberá debatirse «de forma colectiva» entre los miembros de Compromís.

A su entender, no se pueden dar prisas a «algo tan importante como una negociación que afecta al futuro del municipio y mucho menos poner una fecha límite. No pueden ofrecer una oferta limitada porque el pueblo no caduca».

Tampoco entiende que califiquen de «crispada» la relación entre ambos bandos. «En ningún momento nos hemos negado a mantener una reunión con ellos, de hecho desde que dejaron el gobierno hemos mantenido varias, si el ambiente se ha enrarecido, puede que tengan que preguntarse por qué», indicó.

Los populares, a la espera

El portavoz nacionalista también barajó la posibilidad de que el PSPV y el PP terminen uniendo sus fuerzas para echarles del poder.

Aunque Costa apuntó que los socialistas no darán ese paso, «supongo que a sus compañeros de partido que rubricaron el pacto del Botànic no les haría mucha gracia que en Gata el PSPV se asociase con los populares, entiendo que se les consideraría tránsfugas». Además, cuestionó los intereses que suscitaría este acuerdo, «habría que preguntarse a cambio de qué se firmaría», indicó.

Por su parte, el Partido Popular ha preferido observar desde la barrera el conflicto entre exsocios de gobierno. Su portavoz municipal, Maite Signes, aseguró que no tenían conocimiento de que los socialistas quisiesen pactar su vuelta al ejecutivo. También comentó que «de momento» quieren mantenerse al margen de esta disputa.

En cuanto a una posible negociación con el PSPV, Signes recordó que son los socialistas «los que tienen que mover ficha». Aún así, afirmó que es una decisión que el partido debe meditar, aunque la decisión final la aplazó para el 2017, después de las fiestas. Pero dejó entrever las intenciones del partido, pues la edil popular calificó de «injusto» estar en la oposición y apartados de toda decisión desde el primer momento, a pesar de ser los más votados».

A pesar de todo, Signes recordó que son los socialistas «los que tienen que mover ficha y decidir cuanto antes qué van a hacer».