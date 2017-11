Padres del centro de Alfafar exigen que no se vuelva a usar el vídeo de «adoctrinamiento» La conselleria indica que el material curricular lo marca el ministerio y, en última instancia, el consejo escolar de cada centro ADA DASÍ ALFAFAR. Jueves, 23 noviembre 2017, 00:36

Tras la denuncia pública de varios padres de alumnos de sexto de Primaria del colegio Orba de Alfafar sobre un «adoctrinamiento catalanista», la Conselleria de Educación ha remitido una contestación en la que deja claro que la «administración actúa si en algún caso se atenta contra los derechos fundamentales de la humanidad».

El vídeo, que fue visionado por un grupo de alumnos de este curso como una actividad más de la celebración del 9 d'Octubre, incluía «un mensaje adoctrinador y manipulador y faltando a la verdad histórica, al afirmar que Jaume I era Rey de Cataluña, entre otras falsedades», como señalan algunos de los progenitores de los niños.

Uno de los padres denunciantes ha señalado a este periódico que la voz de alarma surgió cuando su hijo le preguntó «si en Valencia se izó la bandera catalana», como aparece en una de las imágenes y se refirió al vídeo en cuestión. «Lo buscamos por internet y vi que narra hechos históricos que no son reales, así que pedí explicaciones a la profesora y a la dirección del colegio». La respuesta del centro fue que esa era «mi impresión» y que «estaba bien». El hombre señala que nunca ha tenido ninguna queja de los profesores ni del centro. «Lo que queremos es que ese vídeo no vuelva a utilizarse y que si tienen que contar la historia que la cuenten como realmente es», advierte y que «usen el valenciano y no el catalán para hacerlo». Su denuncia ha sido recogida por asociaciones que defienden la lengua valenciana como Defenem Valencia.

Desde la Conselleria de Educación señalan que una vez se recibieron las denuncias de algunos de los padres, «hubo una reunión de ciclo y se informó a la inspección educativa» y añaden que «la dirección del centro se reunió con el padre para explicarle que el vídeo era un elemento de apoyo más para tratar la vida de Jaume I en el marco de celebración del 9 d'Octubre». Una circunstancia que corrobora el progenitor pero cuya respuesta «no llegó a satisfacerle».

Desde el Consell se pide que «se deje de señalar y estigmatizar el profesorado valenciano y la gran labor profesional que hacen cada día en los centros educativos desde hace décadas.»

Por otra parte, respecto al vídeo explican que «los materiales curriculares los marca el Ministerio de Educación para toda España y cada comunidad autónoma lo adapta al currículo».

En esta parte advierten que «el de nuestra Comunitat no lo hemos elaborado el Gobierno del Botànic. Cuando llegamos ya estaba publicado, se está siguiendo el mismo currículo con los materiales que había, y todo se aprueba por el consejo escolar del centro». «Desde la administración educativa se valora que hay una campaña de insulto al profesorado valenciano que está poniendo en duda la profesionalidad de los docentes, creando climas de falta de convivencia y respeto», añaden las mismas fuentes.

El alcalde, Juan Ramón Adsuara, ha puesto en conocimiento de la inspección educativa los hechos para pedir explicaciones. Adsuara señaló que «vamos a pedir que se investigue y se aclare. Nos dicen que se utilizó un vídeo que circulaba por internet y que está claramente manipulado». En el centro educativo afectado declinaron ayer hacer ningún tipo de declaración al respecto.

El mismo día en que se hizo pública esta denuncia, el colegio sufrió un ataque vandálico durante la noche, con la rotura de varias puertas, que el sindicato STEPV achaca a esta situación, aunque fuentes municipales señalan que se trató de un «robo menor» ajeno a lo ocurrido.