Valencia Basket | Atentos al futuro de Doellman

El Valencia Basket no realizará ningún movimiento de mercado, tanto de entradas como de salidas o renovaciones, hasta que no conozca si la próxima temporada disputará la Euroliga o la Eurocup. Algo que no sabrá, como mínimo, hasta finales de este mes. Algo que entra dentro de la lógica, más teniendo en cuenta que la primera operación que tendrá que cerrar es la del inquilino del banquillo. El club, a día de hoy, sigue con la intención de convencer a Pedro Martínez para que siga dirigiendo el proyecto pero las dos partes han aparcado esa negociación hasta que terminen las eliminatorias por el título.

No realizar ningún movimiento de mercado no significa no estar atentos al mismo. El club taronja, tal y como informó Radio Esport, estaría sondeando la posibilidad de repescar a Justin Doellman. Según pudo confirmar esta redacción, dicha posibilidad está en la misma fase de cocción desde que el americano se marchó de la Fonteta en el verano de 2014. El de Cincinnati siempre ha sido una debilidad tanto para la dirección deportiva como para la institucional, con Juan Roig a la cabeza, pero el Valencia Basket no contempla pagar por la libertad de ningún jugador. Otra cosa es que consiga la carta de libertad. Es ahí donde se ha activado el radar de la entidad valenciana, como sucede con otras perlas del mercado.

Justin Doellman renovó su contrato con el Barcelona en 2016, firmando una temporada garantizada y dos opcionales. En su situación laboral, por tanto, su actual club tiene mucho que decir. En una temporada donde las lesiones han sido un lastre para él, unido al ruido de sables constante que el equipo ha tenido por su más que irregular campaña, es uno de los jugadores que no tiene su puesto asegurado en el proyecto azulgrana la próxima campaña. Ejecutar o no las dos temporadas extra será una de las decisiones que tendrá que tomar el nuevo hombre fuerte del Barcelona en el apartado deportivo, Nacho Rodríguez.

El 'puente aéreo' entre el Palau y la Fonteta parece no tener fin. El último vinculado para coger ese avión fue el propio Chechu Mulero, aunque el pucelano descartó el miércoles cualquier posibilidad de moverse de Valencia este verano. La buena relación que mantiene con Rodríguez, eso sí, puede ser fundamental en el caso de que alguno de los clubes decida dar un paso al frente. El Barcelona, tal y como informó este periódico, sigue muy de cerca los pasos de Pierre Oriola. La situación del pívot de Tàrrega no es la misma que la de Doellman. El Valencia Basket no quiere vender al jugador, que tiene contrato garantizado, y tiene la sartén por el mango puesto que la redacción de su contrato obligará a cualquier equipo que lo quiera a llamar a las oficinas de Hermanos Maristas para negociar. El Barça ya conoce, lo ocurrido con Claver o Vives el pasado verano son dos ejemplos, como se defienden ahí los derechos deportivos.

El interés sobre Oriola, o la lupa puesta sobre Doellman por lo que puede pasar con su futuro, no son los únicos episodios que pueden abrirse en las próximas semanas. La camiseta que vestirá la próxima temporada Guillem Vives sigue siendo una incógnita. El Valencia Basket tiene en su mano, cosa que ocurrirá si no pasa nada raro, ejecutar la temporada opcional que tiene sobre el base. Cuando eso suceda, el jugador también tendrá la opción de cortarla previo pago de su importe. Las dos opciones, con sus plazos correspondientes, están redactadas en el contrato que firmaron ambas partes en 2014. Vives, en una entrevista a LAS PROVINCIAS el 21 de abril, dio el primer paso: «Si me siento igual de valorado como el año pasado creo que no habrá ningún problema. Si el club me transmite eso veremos como acaba todo».