Pedro Martínez no quiere «vender humo» en el Valencia Basket

"El objetivo es ganar la Liga". La frase la pronunció el miércoles el director general del Valencia Basket, Paco Raga, en el Marketing Meeting que celebró el club en EDEM. Un deseo que, evidentemente, comparte el vestuario taronja pero desde la prudencia. Pedro Martínez se ha querido desmarcar, en la primera ocasión que ha tenido, de cualquier discurso de euforia para atajar el tema desde la base. Acogiéndose a lo de 'partido a partido' a la hora de hablar del playoff: "No hay que hablar de boquilla sino trabajar en el día a día, hacer las cosas bien. Hablar de semifinales y final es humo. Lo que tenemos que hacer es un buen final de temporada en estos tres partidos. La ACB está siendo muy bonita y hay que tener tremendo respeto por todo el mundo. Más allá de cuartos no estoy por la labor ni de opinar ni de valorar, bastante faena vamos a tener con hacer un buen final de temporada". Contundente.

Preguntado por si le había molestado entonces, conocido su relato, la opinión expresada por Paco Raga se limitó a repetir de nuevo el mensaje: "No quiero vender humo ni decir cosas que no pienso. No me molesta pero no estamos clasificados para el playoff de semifinales ni de la final, sólo para los cuartos. Ver más allá es ilógico. Quiero quedar segundo para jugar contra el séptimo no por la ventaja de campo de las semifinales. Lo que seguro que vamos a jugar son los cuartos, el resto es humo".

Pedro Martínez ha realizado estas declaraciones en su rueda de prensa previa al partido que disputará el Valencia Basket el domingo en Andorra, frente a un rival que sube su nivel como local: "En casa es un equipo muy sólido. Sólo han perdido un partido y fuera han ganado dos. Notan mucho cuando juegan al respaldo de sus aficionados. Es un partido decisivo porque perdieron con Bilbao el average y para ellos prácticamente es una final". El técnico taronja reconoció que Kravtsov y Tobey están trabajando para intentar recuperarse de cara al playoff y que la decisión sobre el jugador que será inscrito en la lista obedecerá más a criterios médicos que deportivos "porque van al límite".