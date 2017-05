Aspar crece desde sus orígenes

Jorge Martínez 'Aspar' ha dedicado un rincón de la nave del Aspar Team a su colección de tesoros. Monos, trofeos, motos, cascos y botellas de champán vacías son auténticos incunables de décadas de motociclismo. El alcireño no puede evitar quedarse pasmado durante un par de segundos cada vez que percibe una de las prendas, especialmente deteriorada. «Mira el nombre», muestra orgulloso la espalda del mono: Ricardo Tormo. «Él me prestaba los suyos para que yo pudiese correr», recuerda el tetracampeón del mundo. Aquel chaval debutó en Guadassuar y desde entonces convirtió de sobra su sueño en realidad. Ahora el Aspar Team es una estructura mastodóntica con el equipo de MotoGP como la joya de la corona y que cuenta por segundo año su propia escuela de pilotos. Estos, los más pequeños, se curtirán desde dentro de pocos días en la localidad donde debutó el team manager.

A final de mes, si se cumplen las previsiones del impulsor del proyecto, Pascal Hidalgo, el Circuit de la Ribera abrirá por fin sus puertas. Tras una inversión multimillonaria y un duro pulso con las instituciones locales por el informe de impacto ambiental, los obreros trabajaban ayer a destajo en las instalaciones. Estas se encuentran casi al lado de la autopista y lejos de los núcleos urbanos. «Creo que la ubicación es perfecta, en medio del campo. Espero que no haya ruidos ni quejas porque va a dar riqueza a la zona. A partir de ahí estoy deseoso de que se inaugure», señala Aspar.

El Circuit de la Ribera tendrá una pista de 2.200 metros que podrá comunicarse con otra de car track de tierra: de este modo podrá albergar competiciones se supermotard. Asimismo, contará con una tercera de karting para la que ya hay comprometidas competiciones internacionales. El expiloto valenciano se confiesa encantado de que una instalación de estas características se vaya a inaugurar a unos 10 kilómetros de donde está la sede de su escudería, en un polígono de Picassent. «Que de golpe y de repente alguien compre una finca y construya aquí un circuito es para nosotros perfecto como empresa y escuela. Además, esto es para mí un sueño porque debuté en Guadassuar, un municipio que siempre he tenido como algo mío», comenta Aspar, que de inmediato puntualiza con una sonrisa: «Yo soy alcireño y un firme defensor de Alzira, que no se me enfaden».

La instalación acogerá entrenamientos y carreras internacionales de karting y motociclismo

El valenciano ha llegado a un acuerdo con el dueño del Circuit de la Ribera. Le ayudará en la promoción internacional de la instalación y el Aspar Team contará con horas de pista y trasladará allí parte del material de las categorías de iniciación. «Nos viene genial sobre todo para la escuela. Los niños podrán entrenar más y una de sus virtudes es que está iluminado, por lo que en primavera y verano se podrá rodar hasta más tarde», indica Aspar, que pone en valor el aún incipiente trabajo del último campeón del mundo valenciano: «Va a mejorar el proyecto que lidera Nico Terol, que nos está sorprendiendo. Está casi más ilusionado que nosotros. Sabíamos que era una apuesta de garantías al tratarse de una persona con mucho método, pero arropa a los chavales de una forma que nos encanta».

El Circuit de la Ribera debería haberse inaugurado entre mediados y finales de 2015. La intención es abrirlo este mes y las obras están muy avanzadas. A la pista grande le falta una capa de asfalto y ya se hallan en pie los boxes para karts y el edificio para un restaurante y dirección de carrera. En el trazado podrán entrenarse pilotos del Mundial y otra escudería valenciana, pero de automovilismo, como es la de Adrián Campos también la empleará, como anunció el alcireño en este periódico en junio de 2015. La pista de 2.200 metros es perfecta para los entrenamientos de FórmulaE, el campeonato con monoplazas eléctricos.