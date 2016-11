Buenas sensaciones para prolongar la racha

Julen Lopetegui desarrolla una triple función en Granada. Además de decidir la alineación para medirse a Macedonia, «un rival más complicado en el campo de lo que los resultados pueden decir», según reconoce Nacho Monreal, el técnico trata de que no se ponga foco en las bajas (Ramos, Piqué, Alba, Iniesta y la última de Diego Costa), pero además intenta frenar el exceso de optimismo en el entorno. El vasco ha insistido estos días a sus jugadores que tengan muy presente las dificultades que presentará el cuadro macedonio, penúltimo tras tres derrotas en el grupo G de clasificación para el Mundial de 2018 tras caer en el último minuto por 2-1 ante Albania, 1-2 frente a Israel y 2-3 frente a Italia. «Macedonia nos lo va a poner difícil porque aunque tengan cero puntos no han jugado mal los primeros partidos de esta fase ante ninguno de sus rivales», avisa el lateral del Arsenal, que tiene un buen recuerdo de Macedonia, ya que debutó ante ellos en un amistoso extraño veraniego que España remontó un 2-0 al descanso para un 2-3 final. Todos los duelos entre ambas selecciones, cinco, terminaron con triunfo español: 14 goles a favor y sólo tres en contra.

'La Roja' ya se midió a Macedonia en la fase de clasificación para la pasada Eurocopa 2016. En España ganó por 5-1 en Valencia, en el primer partido oficial tras la debacle mundialista, y el segundo duelo, el más cercano, fue en Skopje y terminó con triunfo por 0-1, con gol de Juan Mata. «Es un partido contra un rival muy competitivo. Hemos estado viendo vídeos y analizando cómo juega, especialmente los problemas que pusieron a Italia en el último encuentro que ganó por la mínima. Es un equipo que defiende con bastante gente, muy compacta, que es difícil de atacar y que tiene buena contra con jugadores como Pandev. Tendremos que ser eficaces con el balón, tener paciencia y jugar rápido, que es como mejor se ataca a una defensa poblada. No lo consideramos un partido trampa porque sabemos que va a ser difícil y no lo afrontamos con ningún exceso de confianza», recuerda el asturiano.

Pese a que el martes hay un duelo más llamativo y mediático, los convocados están mentalizados de que el partido importante, el último oficial de 2016, es el de Los Cármenes. «A un jugador le apetece jugar todos los partidos, tanto el de Macedonia como ante Inglaterra. El importante, no hay que olvidarlo, es Macedonia, y al final todos queremos ganar un duelo oficial. Es verdad que es interesante para todo jugador. Espero que me toque jugar y disfrutaré a tope, porque he venido a eso: a disfrutar y aprovechar los momentos. Tendremos que hacer las cosas muy bien para poder ganar tanto a Macedonia como a cualquier otro equipo», insiste Íñigo Martínez.

Morata apunta al '9'

España ahora mismo es primera, empatada a 7 puntos con Italia, gracias al espectacular balance goleador que maneja: 11 tantos a favor por sólo uno en contra. Es decir, Italia llega a esta jornada con +3, siete menos que una España que vivirá su próximo encuentro oficial en suelo español, esta vez ante Israel el 24 de marzo de 2016. «Tendremos que hacer muy bien las cosas para superar a Macedonia. No hay que pensar en dar el segundo paso sin completar el primero», explica Lopetegui cuando se le habla de una posible goleada como la obtenida en León ante Liechtenstein (8-0).

El técnico duda aún si jugar con defensa de tres o de cuatro. En las sesiones en Las Rozas probó de inicio un equipo formado en 4-3-3 en el que De Gea estaba escoltado por Carvajal, Bartra, Nacho y Monreal en defensa, con Busquets, Koke y Thiago en el medio, y con Vitolo y Silva flanqueando al '9', que primero fue Aduriz y después Morata, que lleva ocho goles en 16 partidos con España. No está descartado que pudiera prescindir del lateral diestro, o que fuera Sergi Roberto, como en León, y ganar un centrocampista. Isco podría ser la variante si no usa al barcelonista y aunque no lo ha aclarado todo apunta a que el ariete será Morata. Lucas Vázquez compite por un puesto con Vitolo, aunque el canario tiene ventaja ya que ha marcado dos goles en los cuatro primeros partidos del técnico vasco.

Hay dos precedentes que hacen pensar en el triunfo español. La selección mantiene, junto a Brasil, un récord espectacular al no haber caído nunca en sus 54 partidos de clasificación mundialística y además España disfruta siempre que visita Granada: seis visitas, 19 goles a favor y un solo gol en contra.

Macedonia, sin miedo

Por su parte, Macedonia llega con «el deseo y la ilusión de ser mejores en Granada» que en los partidos previos, especialmente en defensa. «Les he dicho a los jugadores que tal vez necesitemos más nivel de juego que el que tuvimos ante Italia», expresó el seleccionador Igor Angelovski. Lopetegui espera una Macedonia en 5-3-2 que probablemente optará por defenderse en su área esperando una oportunidad al contraataque con Goran Pandev e Ilja Nestorovski. Además del veterano punta del Genoa, los centrales deberán estar pendientes del delantero centro del Palermo que en menos de dos temporadas ha pasado de la segunda división croata a brillar en la Serie A.

Alineaciones probables:

España: De Gea, Sergi Roberto, Bartra, Nacho, Monreal, Busquets, Koke, Thiago, Isco, Silva, Vitolo y Morata.

Macedonia: Dimitrievski, Shikov, Zuta, Ristevski, Mojsov, Spirovski, Alioski, Hasani, Babunski, Pandev y Nestorovski.

Árbitro: Robert Schörgenhofer (Austria)

Estadio y horario: Los Cármenes. 20:45 h. (La 1).