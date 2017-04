Marcelo: «Asumo mi culpa»

"Si hago una falta técnica a Sergi Roberto a lo mejor no nos meten el gol, pero es imposoble saberlo. Yo asumo mi culpa, pero salimos con la cabeza muy alta. Son cosas que pasan en el fútbol. Puede pasarle a cualquier jugador y cualquier equipo, pero esto no va a afectar para nada, porque cuando estamos en una dinámica que la gente no cree en nosotros lo hacemos mejor", respondió Marcelo cuando se le preguntó por la jugada del 2-3.

No sabemos si hacemos la falta y hay otra expulsión... Si el balón está cerca de su portería es más difícil que nos metan goles, pero se nos ha escapado", lamentó el lateral brasileño, que persiguió a Sergi Roberto para no derribó al azulgrana.

Respecto a la expulsión de Sergio Ramos, Marcelo reconoció que el central sevillano "está cabreadísimo". "Pero yo no hablo de los árbitros. él quería ayudar y no ha podido. Esto no creo que repercuta en la Champions y a dificultar mucho", insistió Marcelo.

Anteriormente, Dani Carvajal pasó por los micrófonos de Movistar Partidazo para analizar la derrota del Real Madrid ante el Barcelona. «Ha sido un partido loco. La expulsión lo marca un poco todo. Al final el partido estaba roto», aseguró, aunque dejó claro que siguen sintiéndose fuertes para ganar la Liga: «Hay que tener tranquilidad, nos queda un partido y dependemos de nosotros mismos».

El lateral madrileño no quiso focalizar la derrota en la figura de Leo Messi: «Ha ganado el Barcelona, aunque Messi ha hecho un gran partido. Hay que felicitarles». También alabó el rendimiento del Real Madrid: «No se le puede reprochar nada al equipo, hemos puesto de todo para ganar, aunque ellos han metido tres y nosotros dos».