Rosco de infarto en 'Pasapalabra'

Jueves, 24 mayo 2018

Rosco de infato una tarde más en 'Pasapalabra' y el protagonista, en esta ocasión, ha sido Fran González. El concursante asturiano se quedó a una sola palabra llevarse un bote de 636.000 euros y la culpa de todo la tuvo la letra Z.

El ovetense, que lleva ya 38 programas junto a Christian Gálvez, comenzó el rosco casi del tirón, acertando en el primer bloque un total de 13 palabras: «Hoy tenías prisa. Cuando acabes tienes que ir a Oviedo a cenar con tus padres», bromeó con él Gálvez a lo que Fran contestó con una sonrisa: «Tengo que cenar en el tren un refrigerio, si no, no me da tiempo».

Para la segunda tanda, Fran acertó otras 10. Con 29 segundos por delante solo le quedaban dos letras para resolver y al final solo se le 'atragantó' la Z. Tenía que decir correctamente el apellido del autor de la obra de teatro 'La sombra del corregidor'. Pero el concursante no supo responder. Sady Zañartu era la respuesta correcta.