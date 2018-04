Críticas a Pasapalabra por el bajo nivel de sus concursantes Christian Gálvez presenta 'Pasapalabra' en Telecinco. Las redes sociales arden contra el programa, uno de los más exitosos de la televisión R. D. Martes, 10 abril 2018, 19:17

Las redes sociales arden contra 'Pasapalabra', el programa de Telecinco que presenta Christian Gálvez y uno de los formatos con más éxito de la televisión en España.

Las críticas a 'Pasapalabra' llegaron la pasada semana, después que sus invitados, Carmen Lomana, Boris Izaguirre, Bibiana Fernández y Xavier Deltell, hicieran varios 'gags' cómicos. Los seguidores del espacio recriminaron a 'Pasapalabra' en Twitter que el formato haya perdido el tono intelectual que tenía antaño y haya apostado más por el entretenimiento y el enfrentamiento entre invitados y concursantes. los usuarios de las redes sociales han lamentado que se invite a «payasos» que hacen que el programa parezca«un circo».

Por favor como pueden llevar a esos famosos que en vez de ayudar hacen perder segundos a los concursantes!!!! Increible ..hoy buenos concursantes y famosos inutiles — Miqui Cnds Trrs (@CndsTrrs) 2 de abril de 2018

Parece un circo ,lleno de payasos ,payasos para llorar. Me alegro de que Sebastián vaya a la silla azul. Siempre recibiendo ayudas. Y además con esa actitud tan ....... bueno es igual, mañana silla azul y a currarse el trabajo — Trini (@luz651) 2 de abril de 2018

No entiendo como se pueden reunir cuatro invitados con tan poca educación y tan poco gusto. Lástima del prestigio del programa — Juan Pozo (@JuanPoz91838927) 2 de abril de 2018

Pese a sus buenos registros de audiencia, el programa sufre cierto desgaste, ya que no es la única vez en las últimas semanas que ha registrado fuertes críticas. De hecho, Christian Gálvez no entró con buen pie en 2018. El concurso dio por buena una respuesta fallida en su programa especial del 1 de enero, algo nunca antes visto en el formato. La concursante Susana agotó el tiempo del rosco con los mismos aciertos que su contrincante, José Manuel; sin embargo, la dirección del programa rompió las tablas al rectificar una palabra dada por válida a la concursante. Con la 'J' «choza o casa miserable», lo correcto era 'Jacal' y no 'Jatal' como había contestado ella. «Me duele más que a ti», confesó Gálvez.