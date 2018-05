Los momentos más disparatados de los concursos de televisión Las ocurrencias de algunos concursantes traicionados por sus propios nervios han dado muchos momentos míticos LAS PROVINCIAS Jueves, 24 mayo 2018, 01:15

Los concursos de televisión en los que se mide la cultura general de sus participantes han dejado (y siguen dejando) con el paso de los años muchos momentos míticos. Los nervios del momento y las ocurrencias de algunos de ellos forman un cóctel explosivo que siempre estalla haciéndonos reír por lo absurdo y disparatado de su contenido. Aquí hemos recopilado algunos de ellos:

1 'Atrapa un millón' Remedios Cervantes y su «impulso» con la sal

Vídeo. YouTube

Remedios Cervantes protagonizó uno de los momentos más recordados de la televisión. La ex Miss España acudió al programa de Antena 3 'Atrapa un millón', que presentaba Carlos Sobera, para ayudar a un concursante a resolver una serie de preguntas. En una de ellas, Cervantes se dejó llevar por sus «impulsos» e hizo perder a Mario, que así se llamaba el participante, 5.000 euros.

Preguntado sobre «¿qué elemento diluido en agua es un buen conductor de la electricidad, la sal o el azúcar?», el concursante respondió «la sal», la respuesta correcta, y, para su sorpresa, en el último segundo la famosa modelo cambió la respuesta sin su consentimiento. Mario, obviamente perdió el premio. Si embargo, semanas más tarde el programa decidió volverlo a llamar para darle una segunda oportunidad. Esta vez, sin la ayuda de Remedios Cervantes.

2 'La ruleta de la suerte' Nervios al resolver un panel

Vídeo. YouTube

Los paneles de 'La ruleta de la suerte', que presenta en la actualidad Jorge Fernández en Antena 3, se convierten siempre en un reto a resolver para los concursantes. De todos ellos, hemos destacado uno. Quizá, el peor panel resuelto de la historia del programa. ¿Por qué? pues porque previamente el presentador, sin quererlo, le había dado una gran pista. Y ni con esas.

En la pantalla se podía leer 'alcac_ofas con _a_on', y al presentador se les escapó: «no me digas que tú no conoces este plato de jamón«. Pero no lo pilló. El concursante respondió »alcachofas con lacón«. Todos se llevaron las manos a la cabeza. La respuesta correcta era »alcachofas con jamón«.

3 'Password' Elena Furiase y «abril... cerral»

Vídeo. YouTube

El momento de la actriz Elena Furiase, hija de la cantante Lolita, en el programa 'Password que presentaba en Cuatro Luján Argüelles, lidera todos en la lista de los que concurren al más gracioso de la televisión.

La dinámica del programa era sencilla. Un famoso participaba junto a un anónimo, y uno de ellos debía adivinar una palabra con una serie de pistas y unos cuantos términos prohibidos. Normalmente utilizaban sinónimos o antónimos.

En una de las preguntas, la respuesta correcta era 'mayo', así que Furiase le dijo 'abril' para que la participante dijera el siguiente mes del año. La joven se bloqueó completamente por los nervios y le respondió, en repetidas ocasiones, 'cerral'.

4 'Pasapalabra' Gemeliers y el rosco más 'ridículo'

Telecinco

El programa del pasado 5 de enero de 2016 de 'Pasapalabra' pasará a la historia por la participación de los cantantes Gemeliers y por sus garrafales errores en el famoso rosco del programa que presenta Christian Galvez en Telecinco. Fue en víspera de Reyes y el espacio emitió una edición infantil con rostros conocidos.

El dúo de hermanos formado por Daniel y Jesús Oviedo cometió cinco errores que se recordarán en la historia de los cocursos de televisión. El primero de ellos, «El séptimo mes del año» y su respuesta fue jueves. Le siguieron: «Con la 'O', sitio con vegetación y agua aislado en medio de un desierto» (Oasis) y respondieron «Isla»; «Contiene la X, en geometría, sólido limitado por seis caras» (hexaedro) y contestaron «hexágono» y «Con la P, parte de la mano cóncava hacia donde se doblan los dedos» (Palma) y respondieron «puño».

5 'Dar el bote' Las respuestas más divertidas

Vídeo. YouTube

El concurso de ETB 'Date el bote', de Carlos Sobera, ha dejado los momentos más divertidos de la tele. El espacio, pronto se convirtió en un clásico de las respuestas absurdas.

Son muchas, aunque algunas de las más sonadas son: «Según la religión cristiana, ¿qué día fue el que Dios descansó tras crear el mundo?» Respuesta: El 25 de diciembre. O «¿Con qué parte del cuerpo humano es con el que mejor te lo pasas?». «Con el pene», respondió uno de los participantes ni corto ni perezoso provocando las risas del presentador y del público. La respuesta era «el simpático». Y «¿En qué parte de tu cuerpo puedes tener cera?». La respuesta correcta era «oídos» pero la mujer respondió «en las piernas».

6 '¡Ahora caigo!' El concursante de los 1.500 programas

Antena 3

'¡Ahora Caigo!', programa que presenta Arturo Valls en Antena 3, acumula cada semana respuestas históricas de sus concursantes, pero la de esta ocasión, ocurrida durante la edición especial por su programa número 1.500, fue una de las más increíbles de toda su trayectoria.

Los nervios traicionaron al concursante, que al ser preguntado por «¿Qué espacio cumple hoy 1.500 programas?» y dar como opciones '¡Ahora Caigo!', 'Boom' o 'La ruleta de la suerte', el paticipante se decantó por el concurso que presenta Juanra Bonet ('Boom') dándose cuenta del gran error inmediatamente después: «¡No, perdón, perdón! ¡No, no, no!», dijo poniéndose las manos en la cara. «Se van a reír toda la vida de mi, esto es durísimo», decía mientras Valls se acercaba a abrazarle.