Pasapalabra la lía otra vez por una respuesta Fran, en Pasapalabra. El programa crea un gran revuelo en el País Vasco R. D. Jueves, 19 abril 2018, 22:37

Ser un programa de televisión líder no es fácil. Y si no que se lo digan a los responsables de 'Pasapalabra', el espacio presentado en Telecinco por Christian Gálvez. Cuando no son acusaciones de favoritismo hacia un concursante, son críticas por una falta de ortografía en un rótulo...

Este jueves, el revuelo se ha levantado en el País Vasco con una de las palabras. Christian Gávez dio como válida una respuesta del concursante Fran. «Contiene la q, lengua vasca», enunciaba el presentador. La respuesta fue fulgurante: «Eusquera».

Las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar, incluso pidiendo una rectificación: estimaban que lo correcto era «Euskera», con 'K'. El supuesto error, en todo caso le ha servido a muchos para aprender algo nuevo. El diccionario de la RAE admite como válidos los dos términos «Eusquera» y «Euskera», y así se lo ha hecho saber en twitter el programa a los enfadados seguidores.

El DRAE es una de nuestras herramientas de trabajo. ¡Saludos! pic.twitter.com/yoSgfLBBbj — Pasapalabra (@pasapalabraT5) 18 de abril de 2018