Àlex Casademunt, el colaborador de 'Hora Punta' extorsionado por un vídeo sexual

Àlex Casademunt es el colaborador de 'Hora Punta' que ha sido extorsionado por un vídeo sexual. O al menos eso es lo que afirma la periodista Laura Fa, colaboradora de 'Salvame', en unas declaraciones al programa radiofónico catalán Fricandó Matiner de Rac 105.

"Ayer se hacía una denuncia a través del programa 'Hora Punta' de que Àlex Casademunt ha estado extorsionado por un paparrazzi", dijo a Laura Fa Vador Lladó, presentador del espacio radiofónico. Esta era la primera vez que Casademunt aparecía relacionado con este tema ya que en ningún momento el programa de Cárdenas lo nombró cuando denunció en directo el incidente.

Laura Fa confirmó la noticia: "No querían decir el nombre pero sí, es Àlex Casademunt. La extorsión se dudaba. En el programa hablaban de un colaborador, pues el colaborador es Àlex, que tiene una tendencia a que le pasen cosas...". Sin embargo, aseguró no haber visto las imágenes: "Me lo han contado y es un vídeo sexual, se le ve todo", asegura.