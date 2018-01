Asun Noales: «Las compañías financiamos a la administración pública y no al revés» La coreógrafa y bailarina Asun Noales. / jesús signes La coreógrafa valenciana, al frente de OtraDanza, denuncia el retraso de los pagos por parte de las instituciones que «ahoga a los creadores» MARTA BALLESTER VALENCIA. Lunes, 29 enero 2018, 00:51

Poner las matemáticas a bailar con su espectáculo 'Pi', que se representa en la Sala Russafa hasta el 4 de febrero, no ha sido el mayor de sus retos, porque mantener la compañía valenciana OtraDanza funcionando los doce meses, durante diez años, es una ardua tarea que la bailarina Asun Noales ha logrado superar con mucho éxito. Considera que «trabajar sin parar por todo el mundo» es la única opción para sobrevivir de la danza, ya que en la Comunitat «normalmente no se apuesta por ella». La coreógrafa denuncia además, el sistema de pagos que tiene la administración pública con las compañías, donde estas tienen muchas veces que «endeudarse» para sacar adelante sus proyectos, porque la financiación siempre llega con retraso.

-Cerró 2017 manejando siete espectáculos en gira, ¿cómo valora el estado de la compañía en su décimo aniversario?

-Han sido años con una locura de trabajo, porque esta es la única fórmula que hemos encontrado para sobrevivir en el panorama cultural. Llevamos tantos espectáculos en gira porque somos una compañía privada que intenta mantener a todo el equipo durante los doce meses del año. Estamos contentos porque representamos en muchísimos lugares alrededor del mundo y eso enriquece nuestro trabajo.

«Cuesta programar baile. Hay megaproducciones públicas de teatro pero no de danza»

-¿Significa eso que es difícil programar en la Comunitat?

-Lo habitual es que al abrir un programa de mano casi toda la programación esté hecha de teatro y muy poquita de danza. Esto hace imposible rodar nuestros espectáculos porque realmente no hay escaparates ni lugares como para que el baile se promocione, se disfrute y se inculque. Por eso nos vamos fuera. No se dan cuenta que esta es un profesión de muchas horas de trabajo y que crea un mercado que da de comer a mucha gente. Por eso me parece maravilloso que este principio de año haya tanta danza en Valencia en Sala Russafa y en el Principal. Aún así, falta mucho para que se equilibren las diferentes disciplinas artísticas. Cuesta programar baile. Sigo viendo megaproducciones públicas de teatro, como la de 'Tic Tac', pero no de danza. Es importante que se apoyen las artes, pero todas.

-¿Qué haría falta para mejorar la situación de compañías como la suya en la región?

-Una de las cosas más importantes que se deberían replantear las instituciones es cómo financiar a las compañías, cómo repartir las ayudas y cómo gestionar ese dinero. Porque muchas veces las compañías financiamos a la administración pública y no al revés. Siempre tenemos que adelantar mucho dinero. Asumir tanto gasto ahoga. 'Pi', por ejemplo, se ha estrenado sin haber cobrado. Y esto sólo lo puede soportar una compañía con trayectoria, con un buen bolsillo o pidiendo un crédito. Esto no puede pasar. No podemos estar nosotras sufriendo los tiempos de la administración pública. Deberían adelantar la mitad del pago. Crear cuesta y requiere tiempo.

-Sus espectáculos siempre tienen una carga social o educativa, ¿hay que ser reivindicativo desde el escenario?

-Creo que nosotros tenemos una labor muy importante de educación, sobre todo con funciones destinadas al público infantil. Es muy importante ofrecerles obras de calidad, no de mero entretenimiento. No por ser pequeños cualquier cosa vale. Son los espectadores del futuro y si los acostumbras mal, ¿qué será de nuestra cultura al final? Y por otro lado, con obras como 'Pélvico', queremos ayudar a dar visibilidad a la mujer en el arte. Tenemos que trabajar mucho más para llegar a cargos de responsabilidad y luego al llegar te ves rodeada de hombres. Muchas veces me cuestiono porqué somos tan pocas. Lo cierto es que en cuanto se tiene una familia y se es mamá, la vida se le complica a la mujer artista.

-¿Qué futuros proyectos prepara para este año?

-Volveremos a tener una maratón creativa con una gira nacional e internacional. Pero sobre todo, nos hace mucha ilusión haber sido seleccionados para estrenar 'Pi' en el festival FETEN el 20 de febrero. Para nosotros es el evento más importante a nivel nacional sobre espectáculo infantil y familiar. Vendrá gente de todo el mundo, así que será un gran escaparate para 'Pi' y una oportunidad para continuar su recorrido.