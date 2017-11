Sanidad retira la ayuda para terapias de rehabilitación a los enfermos de Parkinson Enfermo atendido por una profesional sanitaria. / LP La conselleria recuerda a los enfermos que a partir de ahora las prestaciones son competitivas y se pueden presentar para recibirlas LAURA GARCÉS VALENCIA. Viernes, 24 noviembre 2017, 00:32

Los enfermos de Parkinson se han quedado sin la ayuda económica de la Conselleria de Sanidad. Y ello significa que no podrán recibir las prestaciones asistenciales que les ofrecía Parkinson Valencia, la asociación que les representa y que ayer denunció esta situación tras apuntar que el presupuesto de la Generalitat para 2018 no contempla la subvención. La respuesta del departamento autonómico no se hizo esperar para señalar que a partir de ahora las ayudas son competitivas y esta asociación puede optar a recibirlas.

Parkinson Valencia aseguró que serán 2.500 los pacientes que se quedarán sin terapias asistenciales como «rehabilitación, logopedia, fisioterapia y psicología» indicadas para la rehabilitación neuromotora de los afectados por una patología neurodegenerativa y que, según Parkinson Valencia, no cubre la sanidad pública. La eliminación en los presupuestos de la Generalitat de la ayuda supone que Sanidad ha «eliminado la línea de atención directa de 50.000 euros», aportación que recibían «desde hace más de 20 años».

La asociación aclaró que esa cantidad de dinero público permitía ofrecer las prestaciones «por un tercio del coste que tiene un servicio privado». A todo ello añadieron que la Conselleria de Sanidad, «desde que se constituyó el nuevo Consell, no ha invertido ni un solo euro ni un minuto de su tiempo en el tratamiento terapéutico de estos enfermos, descuidando totalmente la atención a este tipo de paciente crónico».

El departamento autonómico que dirige Carmen Montón respondió a la denuncia que planteó la asociación. Recordó que las ayudas del presupuesto para 2018 son abiertas. No obstante destacó que podrán «seguir optando a ayudas públicas», tanto a través de esa vía como en las que concede la dirección general de Investigación.

Sanidad especificó que el presupuesto para el próximo año incorpora un cambio en la forma de concederlas respecto a las cuentas de l presente ejercicio. El objetivo que la Administración persigue con los nuevos planteamientos es que «el procedimiento sea más equitativo y transparente».

Así, «en lugar de ayudas nominativas, las subvenciones serán abiertas y competitivas», con el objetivo de garantizar la libre concurrencia de las entidades. Además, apuntaron que el pasado febrero ya adelantaron a la asociación la novedad ante las ayudas.

Y a las explicaciones de la Conselleria de Sanidad volvió a responder Parkinson Valencia apuntando que se han mantenido «ayudas directas» a otras organizaciones. Ante esta circunstancia, que refirió la asociación, se preguntaron «¿por qué a Parkinson Valencia no?».