El PP pide a Puig que tome medidas contra Montón tras el brote de legionela Zaplana critica a Carmen Montón, a la que acusa de «manipulación» e «incapacidad» para resolver la situación creada en Chiva EFE VALENCIA. Lunes, 21 agosto 2017, 00:58

El coordinador de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, José Juan Zaplana, instó al president de la Generalitat, Ximo Puig, a «tomar decisiones respecto a la consellera de Sanidad, Carmen Montón, y su equipo, tras la ineficacia demostradas en el caso del brote de legionela de Chiva». «Estamos ante un caso con un fallecimiento que desde Sanidad no se confirmó hasta 16 días más tarde», recalcó Zaplana.

Añadió que «se ha informado de que hay siete personas más contagiadas y no sabemos dónde está Montón. No es propio de un departamento tan sensible como este».

Según Zaplana, los vecinos «se quejan de que a día de hoy siguen sin tener información» y añadió que la directora general de Sanidad, Ana María García, y la consellera Montón «están ocultando su mala gestión».

«Toda esta actuación no hace más que ratificar la forma de actuar de Montón y su equipo en la Conselleria: opacidad, manipulación, falta de transparencia, incapacidad para resolver los problemas reales de los valencianos y mentiras y mala gestión», dijo. A juicio del diputado popular, «el equipo de Sanidad está caducado y ha actuado con irresponsabilidad, agravando la alarma».

Zaplana anunció que desde el Grupo Popular presentarán una batería de iniciativas para solicitar documentación a la Conselleria.

Entre ellas, el acceso al expediente completo sobre el brote de legionela aparecido en la urbanización Calicanto de Chiva, así como copia de las comunicaciones entre la Conselleria, el Ayuntamiento, el Departamento de salud de Manises y la empresa de abastecimiento de agua UTE Aguas de Chiva al respecto del brote.

El coordinador de Política Social ha señalado que «si se hubieran tomado las decisiones adecuadas en el momento adecuado seguramente se podrían haber evitado males mayores».