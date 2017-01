No sé si los jóvenes de hoy la siguen utilizando, pero en mi adolescencia gastábamos mucho aquella expresión de «Si hago tal cosa, mis padres me desheredan». Tal cosa tenía que ver siempre con algún chico que no era bien recibido en el seno paterno o con el deseo de votar a una opción política contraría a la ideología familiar. Estoy segura de que llegado el caso, nuestros padres no nos hubiesen retirado ese derecho. Aunque nos hubiésemos enamorado del más cretino, aunque hubiésemos militado en Podemos o en VOX o nos hubiésemos convertido a otra religión. Creemos que los progenitores no aceptarán nuestras decisiones, pero pasado el disgusto inicial, que tarda más o menos tiempo en curarse, los padre pasan página y siguen queriendo lo mejor para sus hijos. Para que un padre, una madre o un abuelo te borre de su testamento, hace falta mucho más.

Supongo que los padres que han disparado las consultas en las notarías vascas el pasado año ante el cambio de legislación que permite libremente desheredar a sus hijos tienen razones de peso para no querer repartir sus bienes entre los descendientes. Me parece estupendo que la ley vasca te permita dejar tu herencia a quien te dé la gana. Si tu hijo lleva ocho años sin verte y sin querer saber nada de ti, si no te ha llamado ni te ha visitado en el hospital cuando has estado enfermo, ¿por qué debe tener derecho a quedarse con su parte? El mundo además está lleno de familias rotas a causa de las herencias. Lo mejor, si se goza de salud y no se tienen remordimientos, vivir los últimos años a todo trapo, malgastar todo lo que se pueda y cuando uno se haya ido y el notario destape el testamento ante los hijos, que en lugar de bienes y patrimonio, se encuentren un dibujo de una cara sonriente y una frase: chato, búscate la vida.