La epidemia de gripe dispara los ingresos hospitalarios y satura los centros de salud Sala de espera de Urgencias del Hospital La Fe hace unos días. / Damián Torres Los médicos de primaria atienden cada día a 15 pacientes más de lo habitual mientras van en aumento los avisos para visitas a domicilio LAURA GARCÉS VALENCIA. Miércoles, 10 enero 2018, 00:44

La gripe, que la semana pasada alcanzó el índice de epidemia, ha traído consigo complicaciones para los servicios sanitarios valencianos con el aumento de los ingresos hospitalarios y de la afluencia de enfermos a servicios de primaria, donde los médicos atienden a unos 15 pacientes más al día al tiempo que han aumentado los avisos para visitas a domicilio para consultas de enfermos de avanzada edad. Además, fuentes sindicales confirmaron la muerte de cuatro personas en Elda como consecuencia de complicaciones de sus patologías por la gripe, dato que Sanidad no confirmó, pero tampoco descartó.

El departamento autonómico señaló que este año el virus ha iniciado su avance desde la provincia de Alicante. Además, la expansión se ha producido antes que el año pasado con especial incidencia entre la población no vacunada y en un ambiente marcado por las bajas temperaturas.

Fuentes sindicales confirman cuatro muertes en Elda que Sanidad no desmiente La conselleria asegura que no hay constancia de que el virus circulante difiera del contenido en la vacuna

La confluencia de todos estos factores ha determinado un repunte de la afluencia de pacientes a Urgencias, así como un incremento de los ingresos. Buena muestra de ello la ofrecieron ayer los hospitales de Elda y La Vila. En el primero, a última hora de la mañana 23 pacientes estaban pendientes de ingreso, y en el segundo eran 14, según datos facilitados por UGT, formación sindical que también apuntó que se están aplicando refuerzos de personal en distintos centros.

Muertes en Elda

También esta formación sindical señaló que en Elda, en relación con la gripe, «se han registrado cuatro fallecimientos de personas mayores como consecuencia de complicaciones por padecer varias patologías».

La situación ya arranca de días atrás, cuando en el Hospital de Elche los ingresos llegaron a 120 y en Torrevieja a 14 por «patologías relacionadas con el frío, principalmente cuadros respiratorios», según la dirección de ambos centros.

En la provincia de Valencia la patología ha derivado en un «aumento generalizado de la afluencia de ciudadanos a primaria», según el secretario general del área de sanidad de UGT, Jesús García. El doctor Aurelio Duque, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, destacó que en los ambulatorios se atienden «cada día 15 pacientes más de lo habitual» y de ellos varios reclaman visita a domicilio, una realidad se ha visto incrementada y se prevé que mantenga esa tendencia.

La población infantil tampoco vive ajena al virus. El doctor valenciano Fernando García-Sala, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap), aseguró que desde el primer día del año la patología «ha aumentado un 14%».

El retrato de los hospitales de la provincia de Valencia no ofrece una realidad muy distinta de la señalada en Alicante. Los datos facilitados por UGT revelaron que el Hospital Doctor Peset ayer se encontraba «colapsado en Urgencias» y que la situación obligó a un refuerzo con dos enfermeras y dos auxiliares, además de abrir una sala. La dirección del Peset reconoció que el lunes la actividad urgente superó «ligeramente» la media habitual, pero la situación de la que partía «ocasionó que a primera hora de ayer algunos pacientes esperaban cama.

En La Fe CC.OO aseguró que el registro de urgencias ha repuntado hasta situarse en unos 200 pacientes por encima de la media. La dirección del hospital señaló que el lunes se registró un «aumento» de las atenciones urgentes a adultos. El representante de UGT destacó que el departamento de salud de Requena también experimento «mucha afluencia» de enfermos hasta el punto de habilitar camas por si fueran necesarias. En Manises la presión se notó en el servicio de «Urgencias y avisos a domicilio de Primaria».

El último boletín de incidencia de la gripe se conoció la semana pasada. La incidencia era de 200,1 caso por 100.000 habitantes, de los cuales cerca del 96% respondían a ciudadanos no vacunados. En esta circunstancia se apoyó ayer la Conselleria para señalar que no tiene constancia de que el tratamiento preventivo no esté protegiendo del virus circulante. Hoy se dará a conocer el último balance, que mostrará la evolución de la gripe en los últimos días.