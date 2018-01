Defensores del modelo Alzira acusan a Sanidad de prometer obras sin tener el dinero EFE Viernes, 19 enero 2018, 00:18

Valencia La asociación SanitatSolsUna, en defensa del modelo Alzira de gestión privada del Hospital de La Ribera, denunció ayer que la Conselleria de Sanidad «miente» y «no tiene dinero para las obras que promete ni para mantener las condiciones de trabajo y salariales actuales del personal» del centro. La junta de la asociación aseguró que la conselleria «se pone en evidencia ella sola» y destacó que el presupuesto de Sanidad para infraestructuras en el departamento de salud de La Ribera asciende a 3,1 millones de euros, mientras que «sólo el acelerador del cáncer que han prometido vale 3,5».

A su juicio, «lo mismo sucede con la política de recursos humanos». «Dicen que mantendrán a todo el personal y todas las especialidades y que incluso se aumentará la plantilla. Aseguran que se mantendrán las mismas condiciones pero, a continuación, en una entrevista, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, reconoce que no se van a pagar incentivos. Entonces, las condiciones no son las mismas. ¿Por qué no lo han dicho desde el principio?», se preguntaron.

SanitatSolsUna criticó las «mentiras y las manipulaciones ideológicas que utiliza la Conselleria de Sanidad y el Gobierno de Ximo Puig para intentar justificar lo que es injustificable según sus propios informes, como el del Síndic de Comptes y acuerdos de gestión». Para la plataforma, «esta campaña de falsedades es la que ahora se escenifica en la ruta de cuentacuentos de algunos altos cargos de la conselleria por diferentes municipios de la comarca», aseveraron.