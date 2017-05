Una avería y la falta de maquinistas causa la supresión de siete trenes de Cercanías

valencia. Primer lunes laborable del mes y primeros problemas en la red de Cercanías de Valencia, donde ayer volvieron a suprimirse siete trenes por la avería de un convoy y por la baja de maquinistas, según confirmaron fuentes de la compañía ferroviaria Renfe.

Las líneas C-1 y C-3 fueron las afectadas en esta ocasión, es decir, las conexiones entre Valencia y Gandia y Valencia y Utiel. Las cancelaciones se produjeron a primera hora de la mañana, lo que generó quejas entre los usuarios al coincidir con los horarios de trabajo y de clases.

En el caso de la C-1, sólo fue cancelado el tren de las 9.12 horas en dirección a la estación del Norte. La más afectada fue la C-3, que a finales del mes pasado también tuvo anulaciones de servicios por la falta de maquinistas. Aquí, fueron seis los trenes suprimidos. El primero fue el trayecto Utiel-Valencia con salida a las 06.05 horas que, además, es el primer convoy que inicia el viaje hasta la estación del Norte y que se prolonga por espacio de casi dos horas.

La supresión se debió a la avería en el vehículo, por lo que Renfe habilitó un servicio de autobús para trasladar a los pasajeros por carretera hasta la estación de Buñol, donde continuaron el trayecto en tren.

También se vieron afectadas las circulaciones de la C-3 previstas a las 7.48 horas, con salida desde Valencia, 8.25 horas (dirección Buñol) y 9.40 horas. Más cerca del mediodía se anuló el servicio que salía desde la estación de la capital del Turia hasta Aldaia y viceversa a las 11.23 y las 11.58 horas. En estos casos, los viajeros tuvieron otro tren hacia su destino a los quince minutos.

La línea C-3 está en el punto de mira no sólo por estos problemas sino por las mejoras pendientes, como la electrificación, incluida en el Plan de Cercanías 2010-2020 que no se ha ejecutado. De ahí que los alcaldes de los municipios que atraviesa se concentraran el mes pasado para reclamar actuaciones.

Además, se registraron retrasos de unos quince minutos en la C-6 entre Valencia y Castellón, atribuidos a la demora en la llegada del tren asignado, según indicó la compañía dependiente del Ministerio de Fomento en su cuenta de Twitter. Diariamente, la red de Cercanías Valencia cuenta con 380 circulaciones.

Protestas de sindicatos

No es la primera vez que el servicio de Cercanías se ve afectado con supresiones por averías o por falta de maquinistas. De hecho, a mediados del pasado mes, y en apenas dos días, se registraron hasta veinte anulaciones por lo que los sindicatos dieron la voz de alarma por las bajas al no cubrirse las jubilaciones y no completarse la última oferta de empleo. Asimismo, alertaron de que las carencias de personal se extienden a todos los servicios.

La Generalitat mostró su preocupación hace unos días por estas afecciones. Así, la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, mostró su temor a que las deficiencias y retrasos se agraven con la puesta en marcha del AVE a Castellón al ser «un tramo que ya está saturado».