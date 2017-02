El Gobierno descarta usar dos desalinizadoras de Zapatero en la Comunitat Valenciana porque nadie quiere su agua

El Programa Agua construyó dos desalinizadoras en Castellón, la de Moncófar y la de Oropesa. Las dos están acabadas, listas para funcionar, pero sin demanda, tal y como sucede con otras plantas puestas en marcha como la de Torrevieja en Alicante.

El plan Agua fue diseñado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero para paliar el déficit hídrico de la Comunitat después de que derogara el Plan Hidrológico Nacional, que incluía el trasvase del Ebro, al poco tiempo de ser nombrado.

El programa incluía la construcción de las desalinizadoras de Torrevieja, Mutxamel, Sagunto, Oropesa y Moncófar, además de toda una serie de infraestructuras hídricas.

El problema se plantea trece años después cuando ninguna de las desalinizadoras está funcionando a pleno rendimiento y, lo que es peor, algunas no parecen que vayan a poder servir agua en ningún caso por falta de clientes.

Este es el caso de las plantas de Moncófar y Oropesa, ambas en la provincia de Castellón. Las dos están terminadas y han supuesto una inversión cercana a los 104 millones de euros.

El precio final del agua desalinizada

El Ministerio de Medio Ambiente no da un precio fijo para el agua desalinizada. Asegura que el precio final del agua producida por las plantas desalinizadoras se calcula en función de los costes de producción y de amortización de las mismas. Por este motivo, los convenios firmados con los ayuntamientos no incluyen los precios finales en términos monetarios, sino que determinan la metodología para el cálculo de las tarifas. Un factor importante es que cuanto mayor sea la producción de una planta menos son los costes y por ello menores el precio de venta al público. Hace unos años se calculaba que el precio por metro cúbico podía llegar a costar más de un euro, inasumible para el consumo de los regantes. Pero pese a que según los expertos se puede conseguir en estos momentos agua procedente de la desalación a 0,6 o 0,7 céntimos el metro cúbico, sigue siendo un coste muy elevado para los agricultores que en estos momentos pueden conseguir el agua entorno a los 0,2 céntimos. Supone triplicar los costes y resta productividad a la agricultura valenciana, tal y como señalan distintos representantes del mundo de la agricultura. Con estos precios no podrían competir con cultivos de la Mancha Oriental o de Castilla y León.