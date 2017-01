«Tenemos que llevar la comida a casa de algunos ancianos»

El pueblo está desierto. No es para menos. Hay casi un metro de nieve por la calle y pocos se atreven a salir. Ayer sábado por la mañana no nevó. Paró tras casi día y medio. La situación era tal que desde algunos bares se tenía que llevar la comida a casa a algunos ancianos que no podían abandonar su domicilio. De hecho, la propietaria de un establecimiento de Vistabella lamentó que los quitanieves no hubieran empezado a actuar hasta esta mañana. «Están abriendo paso hacia masías y casas aisladas», explicó. Pero lanzó una dura crítica hacia los bomberos del Consorcio de Castellón, ya que «se han ido a otros municipios, pese a que aquí hay quitanieves y no hemos sido una prioridad. La situación es insostenible», resaltó.