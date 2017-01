«Ha sido vergonzoso: Tenían que estar más preparados»

«Hemos tenido cerrado día y medio por la falta de luz. Pero no sólo nosotros sino que hasta el ayuntamiento no ha podido abrir», señaló José Nogués, del Mesón Fortaleza de Requena. «Y aún hay zonas en el municipio sin electricidad como mi casa». «Han sido dos días perdidos, sin calefacción en la que sólo podías estar en casa sin luz», explicó. Para Nogués los servicios tenían que estar mejor preparados para situaciones similares y más en una zona donde las nevadas no son infrecuentes. «Es algo de sentido común; a la hora de cobrar no fallan nunca, pero ahora hemos estado sin servicio y no pasa nada». «Ha sido algo vergonzoso», afirmó rotundo este vecino de Requena. «Y encima el Ayuntamiento pasó una pala que sirvió para bien poco», destacó el hostelero.