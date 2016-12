Inquietud en torno a la incidencia de la gripe

La inquietud de los facultativos no sólo se centra en los más pequeños. También los adultos preocupan. De hecho, en el análisis de la situación que ayer ofreció el pediatra Fernando García-Sala a LAS PROVINCIAS, no olvidó hacer referencia a los mayores. El especialista hizo hincapié en que hay que prestar atención a la evolución que pueda seguir la gripe, «sobre todo entre la población adulta que no se ha vacunado».

El último boletín epidemiológico de la Conselleria de Sanidad, publicado el miércoles, descubrió una incidencia de 21,2 casos por 100.000 habitantes. La presencia del virus hasta el momento sigue una pauta similar al de la temporada anterior. En esa campaña la mayor incidencia llegó en marzo, momento que ya se consideraba tardío.

Profesionales y representantes de los trabajadores siguen de cerca los cambios que el boletín semanas pueda experimentar, en tanto que de ello dependerá en gran medida la evolución de la demanda asistencial. Temen que con el cambio de horario de los ambulatorios y la llegada de la gripe la afluencia de pacientes a los hospitales aumente. El sindicato Csif ya mostró hace 10 días su preocupación por la posible confluencia de ambos factores como elemento impulsor de que los enfermos acudan directamente a las Urgencias hospitalarias y se complique la situación. Se preguntaba el Csif ante ello: «¿Dónde les tendremos que atender?».

Otra de las preocupaciones de los facultativos llega de la mano de la vacunación. La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria denunció el «desabastecimiento» que soportan algunos ambulatorios de la ciudad.