Bloquean la declaración de la renta de familias de acogida por recibir la ayuda

«Presentamos la declaración de la renta, recibimos una notificación de Hacienda diciendo que no habíamos declarado una subvención, tuvimos que conseguir, y luego presentar, un certificado de la conselleria y todavía no hemos cobrado la devolución porque dicen que están revisando nuestro caso». Así resumía el jueves su situación una familia de acogida afectada por el bloqueo que la Agencia Tributaria está aplicando a su declaración de la renta. Y no es la única. Desde la Plataforma para la Defensa del Acogimiento Familiar de la Comunitat indicaron que la situación es generalizada y que se suma a los retrasos que este colectivo, formado por más de 2.600 familias, ha venido sufriendo este año en los cobros de las prestaciones que perciben. Asimismo, achacan el problema a la falta de comunicación entre el Consell y el ministerio.

Por su parte, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas explicaron que el problema se ha generado porque los borradores de la declaración se enviaron antes de que el Consell remitiera los datos de las rentas exentas de tributación, pero aseguraron que el próximo año mejorará la coordinación para evitar estas situaciones.

El acogimiento de niños en residencias «se eterniza» Desde la Plataforma para la Defensa del Acogimiento Familiar lamentaron que la situación de más de un millar de menores que viven en residencias «se eterniza». Pusieron como ejemplo la residencia de Les Palmeres, en Alboraya, que «está a tope». Por ello, valoran positivamente la campaña de concienciación y búsqueda de familias de acogida que va a impulsar el Consell.

Los afectados, por su parte, subrayaron que este problema no se habría originado si la conselleria hubiese informado a tiempo a Hacienda. «Con cuidar a nuestros niños, el médico, el colegio... tenemos más que suficiente», añadieron en relación a las molestias que les ha originado todos los trámites que han tenido que realizar para tratar de desbloquear la situación y cobrar unas cuantías que legalmente les pertenecen.

Desde la plataforma, además, destacaron que esta circunstancia no sólo ha provocado molestias, sino que para buena parte de las familias de acogida, sobre todo las extensas, ha supuesto un problema añadido al retraso en el pago de la subvención que la Generalitat les concede por su labor en el cuidado de estos niños tutelados por el Gobierno autonómico. «Nos hemos encontrado con situaciones dramáticas, por ejemplo de abuelas que han hecho frente al acogimiento de tres o cuatro nietos con una pensión mínima», recordaron. En casos así, el retraso en la devolución de la declaración de la renta es otro golpe a las maltrechas economías familiares.

Además, los afectados recordaron también que ya advirtieron el nuevo Gobierno autonómico de esta situación sin que, al menos este año, haya puesto una solución.

Desde la conselleria también esperan que el cambio adoptado en el modelo, que ha pasado de subvención a un derecho subjetivo del menor regulado por decreto, contribuya a solventar problemas de este tipo de cara al próximo ejercicio.