Llíria añora la ausencia del mosaico de Hércules

Titular escrito sin coherencia alguna. Si lo que pasa en Llíria es que echan de menos su mosaico, no puede ser que "añoren la ausencia", porque eso implica que echen de menos el que no esté ... o añoran el mosaico, o acusan su ausencia, pero no las dos a la vez.





F.P Puche, rectificar es de sabios ... así que venga, a corregir ...